Calabria
Cedro di Calabria: pubblicata la II parte dello studio di Gianbattista Sollazzo in collaborazione con ARSAC
L’ARSAC annuncia la pubblicazione di “Melon, Citrus, Cedro? – Parte II. Genealogia del frutto-simbolo della Riviera dei Cedri”, a cura del Dott. Gianbattista Sollazzo, esperto del cedro nelle fonti storiche, già allievo del compianto Franco Galiano, Presidente dell’Accademia Internazionale del Cedro, la cui produzione letteraria ha fornito il quadro di riferimento cui questo lavoro si ispira.
Il volume approfondisce le origini, la storia, la filologia e il valore simbolico del Cedro, nel solco del progetto “Azioni informative e dimostrative sul territorio regionale” (FEASR – Misura 1, Intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014/2022).
Il lavoro è stato realizzato grazie al sostegno di ARSAC, alla direzione della Dott.ssa Fulvia Caligiuri e all’impegno dell’assessore alle Politiche Agricole della Regione Calabria, On. Gianluca Gallo.
Con questa pubblicazione, l’ARSAC e il Dipartimento Agricoltura confermano l’importanza del Cedro non solo come prodotto agricolo di qualità, ma come marcatore identitario ed elemento di internazionalizzazione dell’immagine della Calabria.
Per consultare il testo completo e restare aggiornati sulle iniziative correlate, si invita a visitare il sito istituzionale di ARSAC.