Calabria

Cedro di Calabria: pubblicata la terza parte dello studio di Gianbattista Sollazzo in collaborazione con ARSAC

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio15 Dicembre 2025
188 minuto di lettura
dossier cedro Gianbattista Sollazzo
Gianbattista Sollazzo
Pubblicata la terza parte del dossier-documentario “Melon, Citrus, Cedro?”, dedicato al Cedro di Calabria, a cura del Dott. Gianbattista Sollazzo.
Il lavoro prosegue il percorso di ricerca e valorizzazione culturale del cedro, approfondendone il valore storico, simbolico e identitario nel contesto mediterraneo e nelle tradizioni che nel corso dei secoli ne hanno custodito il significato.
La pubblicazione è stata realizzata con il supporto dell’ARSAC e del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, nell’ambito del progetto “Azioni informative e dimostrative sul territorio regionale” (FEASR – Misura 1, Intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014/2022).
L’autore annuncia, inoltre, la prossima pubblicazione del volume in edizione cartacea, prevista entro la fine del mese, edita da Calabria Città Edizioni – Rubbettino Editore, che sarà presto disponibile in tutte le librerie.
La terza parte del dossier-documentario è consultabile sul sito istituzionale dell’ARSAC al seguente link:
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio15 Dicembre 2025
188 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio