Cedro di Calabria: pubblicata la terza parte dello studio di Gianbattista Sollazzo in collaborazione con ARSAC

Pubblicata la terza parte del dossier-documentario “Melon, Citrus, Cedro?”, dedicato al Cedro di Calabria, a cura del Dott. Gianbattista Sollazzo.

Il lavoro prosegue il percorso di ricerca e valorizzazione culturale del cedro, approfondendone il valore storico, simbolico e identitario nel contesto mediterraneo e nelle tradizioni che nel corso dei secoli ne hanno custodito il significato.

La pubblicazione è stata realizzata con il supporto dell’ARSAC e del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, nell’ambito del progetto “Azioni informative e dimostrative sul territorio regionale” (FEASR – Misura 1, Intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014/2022).

L’autore annuncia, inoltre, la prossima pubblicazione del volume in edizione cartacea, prevista entro la fine del mese, edita da Calabria Città Edizioni – Rubbettino Editore, che sarà presto disponibile in tutte le librerie.

La terza parte del dossier-documentario è consultabile sul sito istituzionale dell’ARSAC al seguente link: