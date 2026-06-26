Celebrato anche a Reggio Calabria il 252° anniversario della fondazione della GdF

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la Caserma S. Caravelli, sede del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza, si è celebrato il 252° Anniversario di fondazione del Corpo.

Nel corso della ricorrenza, alla presenza delle massime Autorità della provincia, dopo la rassegna dello

schieramento da parte del Prefetto di Reggio Calabria, accompagnato dal Comandante provinciale, è stata data

lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale

della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Successivamente, il Comandante provinciale, Colonnello Agostino Tortora, dopo aver salutato e ringraziato tutti

i presenti, ha sottolineato che l’Anniversario della Guardia di finanza è innanzitutto l’occasione in cui si deve

fare esercizio di memoria, per ricordare doverosamente i caduti del Corpo che hanno perso la vita

nell’adempimento del dovere.

Al riguardo, si è proceduto anche alla resa degli onori, mediante la deposizione di una corona d’alloro.

Lo stesso Comandante provinciale ha rimarcato, inoltre, che l’Anniversario è anche il giorno in cui ogni

appartenente alla Guardia di finanza, attraverso la riaffermazione delle proprie responsabilità, rinnova idealmente

la ferma volontà di porsi al servizio degli altri, offrendo al Paese e a questo territorio la propria fatica e il proprio

incondizionato contributo per affermare i principi di legalità e giustizia, oltre che per rafforzare l’imprescindibile

rapporto di reciproca fiducia tra le Istituzioni e i cittadini.

Sono stati richiamati, altresì, a titolo esemplificativo, i risultati di servizio più significativi ottenuti dalla Guardia

di finanza di Reggio Calabria negli ultimi mesi.

In particolare, si è fatto menzione alle oltre 4 tonnellate di cocaina sottoposte a sequestro nel Porto di Gioia

Tauro, agli oltre 200 milioni di euro di patrimonio illecito sottoposti a confisca e quindi sottratti alla locale

criminalità organizzata agli arsenali di armi rinvenuti nella zona tirrenica della costa reggina e ai quasi 20

milioni di euro di imposte recuperati a tassazione nei confronti di soggetti che avevano introitato guadagni

derivanti da attività criminale.

Si tratta solo di una parte dei numerosi e proficui risultati operativi in cui si sono tradotti gli sforzi profusi nell’ultimo anno dal Corpo nella provincia regina, quale presidio di sicurezza economico-finanziaria per il Paese

e per questo territorio, a salvaguardia dell’economia legale e a difesa delle libertà economiche dei cittadini e

delle imprese oneste.

Il Colonnello Tortora ha, perciò, rinnovato la propria profonda riconoscenza per la dedizione con cui i finanzieri

reggini, ogni giorno, assolvono la propria delicata e impegnativa missione istituzionale.

In merito, sono state anche consegnate alcune ricompense di ordine morale a taluni militari che si sono

particolarmente distinti in attività di servizio.