Celebrato anche a Reggio Calabria il 252° anniversario della fondazione della GdF
Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la Caserma S. Caravelli, sede del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza, si è celebrato il 252° Anniversario di fondazione del Corpo.
Nel corso della ricorrenza, alla presenza delle massime Autorità della provincia, dopo la rassegna dello
schieramento da parte del Prefetto di Reggio Calabria, accompagnato dal Comandante provinciale, è stata data
lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale
della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.
Successivamente, il Comandante provinciale, Colonnello Agostino Tortora, dopo aver salutato e ringraziato tutti
i presenti, ha sottolineato che l’Anniversario della Guardia di finanza è innanzitutto l’occasione in cui si deve
fare esercizio di memoria, per ricordare doverosamente i caduti del Corpo che hanno perso la vita
nell’adempimento del dovere.
Al riguardo, si è proceduto anche alla resa degli onori, mediante la deposizione di una corona d’alloro.
Lo stesso Comandante provinciale ha rimarcato, inoltre, che l’Anniversario è anche il giorno in cui ogni
appartenente alla Guardia di finanza, attraverso la riaffermazione delle proprie responsabilità, rinnova idealmente
la ferma volontà di porsi al servizio degli altri, offrendo al Paese e a questo territorio la propria fatica e il proprio
incondizionato contributo per affermare i principi di legalità e giustizia, oltre che per rafforzare l’imprescindibile
rapporto di reciproca fiducia tra le Istituzioni e i cittadini.
Sono stati richiamati, altresì, a titolo esemplificativo, i risultati di servizio più significativi ottenuti dalla Guardia
di finanza di Reggio Calabria negli ultimi mesi.
In particolare, si è fatto menzione alle oltre 4 tonnellate di cocaina sottoposte a sequestro nel Porto di Gioia
Tauro, agli oltre 200 milioni di euro di patrimonio illecito sottoposti a confisca e quindi sottratti alla locale
criminalità organizzata agli arsenali di armi rinvenuti nella zona tirrenica della costa reggina e ai quasi 20
milioni di euro di imposte recuperati a tassazione nei confronti di soggetti che avevano introitato guadagni
derivanti da attività criminale.
Si tratta solo di una parte dei numerosi e proficui risultati operativi in cui si sono tradotti gli sforzi profusi nell’ultimo anno dal Corpo nella provincia regina, quale presidio di sicurezza economico-finanziaria per il Paese
e per questo territorio, a salvaguardia dell’economia legale e a difesa delle libertà economiche dei cittadini e
delle imprese oneste.
Il Colonnello Tortora ha, perciò, rinnovato la propria profonda riconoscenza per la dedizione con cui i finanzieri
reggini, ogni giorno, assolvono la propria delicata e impegnativa missione istituzionale.
In merito, sono state anche consegnate alcune ricompense di ordine morale a taluni militari che si sono
particolarmente distinti in attività di servizio.