Celebrazione 25 aprile confermata alla Villa Comunale, cerimonia di consegna del San Giorgio d’oro rinviata al 24 maggio

La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria comunicano che le celebrazioni previste per la ricorrenza nazionale del 25 aprile, Festa della Liberazione, sono confermate e si terranno in un contesto di sobrietà nel rispetto della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco.

A Reggio Calabria, alle ore 11.00 del 25 aprile, si terrà quindi la tradizionale cerimonia alla Stele del Partigiano all’interno della Villa Comunale Giardini Umberto I.

Si specifica inoltre che tutte le altre iniziative organizzate fino a sabato 26 aprile da associazioni, soggetti privati, politici o sindacali, potranno essere svolte con le medesime modalità, trattandosi di iniziative non di carattere istituzionale.

Su disposizione del sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha rinviato tutte le iniziative di carattere istituzionale, la cerimonia ufficiale di conferimento del San Giorgio d’Oro del Comune di Reggio Calabria, inizialmente prevista per oggi 23 aprile, si è stata rinviata al prossimo 24 maggio.