“Cenni di biologia e potatura del nocciòlo”, il tema del webinar con Claudio Sonnati promosso dal Consorzio “Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria”

Terzo e ultimo appuntamento online dedicato al settore corilicolo e promosso dal Consorzio “Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria” nell’ambito del progetto “Nocciola delle Preserre Calabresi”, finanziato dal Gal “Serre Calabresi”, con la misura 16.03.01 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”.

L’appuntamento sarà per mercoledì 23 aprile, alle ore 18, con Claudio Sonnati, agronomo libero professionista.

Durante la sua relazione si soffermerà su “Cenni di biologia e potatura del nocciòlo”, «sulle sei cultivar italiane di nocciòlo spiega Sonnati che forniscono il 90% della produzione nazionale bisogna sapere “dove mettere le forbici”.

Per questo “un’infarinatura” per conoscere le gemme, i rami ed alcune nozioni di base propedeutiche a questa pratica agronomica su nocciòlo ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio tra attività vegetativa e produttiva, orientando il naturale sviluppo della pianta in modo da determinare una fruttificazione regolare e di buona qualità, recentemente “adattandola” ai cambiamenti climatici».

L’appuntamento è aperto a quanti desiderano ampliare le proprie conoscenze sul mondo della nocciola.

Qui il link al quale registrarsi per partecipare.

Il webinar è, inoltre, accreditato ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013, per la formazione professionale continua dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro.

Il percorso di formazione, che ha registrato gli interventi di Andrea Rosario Proto, professore associato del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e di Irma Brizi, direttore dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola”, chiuderà con un workshop in presenza, del quale si darà informazione nei prossimi giorni.