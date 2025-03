Centrale del Mercure, Cgil Calabria e Filctem Nazionale “subito il Tavolo Anticrisi al ministero”

Ad oggi, tutto questo è messo in forte discussione da una norma approvata in modo surrettizio lo scorso novembre dalla maggioranza in Consiglio regionale calabrese e pienamente sostenuta dal Presidente Occhiuto e dal consigliere di opposizione on. Laghi che, di fatto, decreta la chiusura della centrale e la perdita di circa 1500 posti di lavoro lungo tutta la filiera.