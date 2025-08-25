Centrato, lotta a chi abbandona i rifiuti: multe e sequestri.

CETRARO (CS) :: 25/08/2025 :: É lotta senza quartiere a chi abbandona rifiuti per strada. Il sindaco, Giuseppe Aieta, ha impresso una doppia velocità sui controlli e sulla vigilanza.

Oggi sono state sequestrate due discariche ad opera dei Vigili Urbani con la diretta partecipazione del Comandante, Ten. Simona Trozzo: una lungo la strada che porta all’ospedale civile di Cetraro nei pressi di una fontana pubblica, l’altra in località Gallufo.

Di tutto ciò é stata redatta informativa alla Procura della Repubblica di Paola. Sono state sanzionate 7 persone per errato conferimento e 2 sono in corso di denuncia in quanto attraverso le targhe delle loro auto si sta risalendo alla loro identità.

Le attività di vigilanza sono state rafforzate con apposita convenzione con la GIZA il cui Comandante, Vincenzo Procle, ha attivato un servizio intensivo di controllo. Multe salatissime per i trasgressori che, pensando di farla franca si ritrovano sanzioni pesantissime recapitate a domicilio. Tra l’altro si stanno per installare circa 200 foto trappole che monitoreranno il territorio.

La verifica maggiore interessa il controllo a domicilio.

Molti cittadini stanno ricevendo la visita dei Vigli Urbani a seguito di controlli in collaborazione con la ditta che gestisce la raccolta differenziata che segnala l’assenza di rifiuti differenziati davanti le porte di domicili abitati. Per cui é facile risalire a chi non differenzia e sicuramente abbandona i rifiuti per strada. Intanto procede con buoni risultati l’isola ecologica aperta nei giorni scorsi. I cittadini avendo apprezzato questo nuovo servizio, si recano presso l’impianto in località Acqua degli Angeli, dove vengono accolti dagli operatori assegnati al servizio.