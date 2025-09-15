Reggio Calabria

Centri estivi, un’estate di crescita, gioco e socialità per i ragazzi di Cinquefrondi

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio22 minuti fa
31 minuto di lettura
cinquefrondi

Il Comune di Cinquefrondi, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha organizzato anche quest’anno i centri estivi comunali, offrendo ai bambini e ai ragazzi del territorio un’opportunità preziosa di svago, socializzazione e crescita.

L’iniziativa, sostenuta da specifici finanziamenti, ha permesso alle famiglie di usufruire di un pagamento agevolato per le strutture e le attività, garantendo così l’accessibilità a un numero significativo di partecipanti: 13 bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni e 58 bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni.

“Siamo orgogliosi, dichiarano il Sindaco, Michele Conia, e l’Assessora alle Politiche Giovanili, Roberta Manfrida, di aver garantito anche quest’anno un servizio che non è solo un sostegno concreto alle famiglie, ma soprattutto un investimento nel futuro dei nostri ragazzi.

Cinquefrondi crede nei giovani e continuerà a promuovere spazi e iniziative che ne valorizzino energie, talenti e capacità. Ringraziamo gli uffici che tempestivamente accolgono le nostre proposte che vengono messe in atto per la comunità”.

Con questa esperienza positiva, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a sostenere i giovani e le famiglie, convinta che politiche attente al benessere e alla crescita delle nuove generazioni siano fondamentali per costruire una comunità viva e solidale.

Il Sindaco

Michele Conia

L’Assessora alle Politiche Giovanili 

Roberta Manfrida

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio22 minuti fa
31 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio