Centri estivi, un’estate di crescita, gioco e socialità per i ragazzi di Cinquefrondi

Il Comune di Cinquefrondi, attraverso l’Assessorato alle Politiche Giovanili, ha organizzato anche quest’anno i centri estivi comunali, offrendo ai bambini e ai ragazzi del territorio un’opportunità preziosa di svago, socializzazione e crescita.

L’iniziativa, sostenuta da specifici finanziamenti, ha permesso alle famiglie di usufruire di un pagamento agevolato per le strutture e le attività, garantendo così l’accessibilità a un numero significativo di partecipanti: 13 bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni e 58 bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni.

“Siamo orgogliosi, dichiarano il Sindaco, Michele Conia, e l’Assessora alle Politiche Giovanili, Roberta Manfrida, di aver garantito anche quest’anno un servizio che non è solo un sostegno concreto alle famiglie, ma soprattutto un investimento nel futuro dei nostri ragazzi.

Cinquefrondi crede nei giovani e continuerà a promuovere spazi e iniziative che ne valorizzino energie, talenti e capacità. Ringraziamo gli uffici che tempestivamente accolgono le nostre proposte che vengono messe in atto per la comunità”.

Con questa esperienza positiva, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a sostenere i giovani e le famiglie, convinta che politiche attente al benessere e alla crescita delle nuove generazioni siano fondamentali per costruire una comunità viva e solidale.

Il Sindaco

Michele Conia

L’Assessora alle Politiche Giovanili

Roberta Manfrida