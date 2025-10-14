Centro del Riuso, l’attività della Coop Rom 1995 al centro dei lavori della V Commissione

Durante i lavori dell’ultima seduta della Quinta Commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative), presieduta da Giovanni Latella, si è svolta l’audizione di Domenico Modafferi, referente della Cooperativa Sociale Rom 1995.

Alla seduta ha partecipato anche Bruno Arichetta in rappresentanza dell’Aipd (Associazione italiana persone con sindrome di Down).

Modafferi ha ripercorso la storia della cooperativa nata trent’anni fa che, dai primi anni 2000, ha avviato la sua attività nel primo bene confiscato alla ‘ndrangheta assegnato dal Comune di Reggio Calabria per fini sociali.

Il referente della cooperativa ha ricordato come l’idea di far lavorare persone di etnia Rom con la raccolta di rifiuti ingombranti sia stata subito sposata dall’allora sindaco Italo Falcomatà e, in tempi in cui la raccolta differenziata non era ancora avviata a regime, l’iniziativa ha preso piede e si è rivelata vincente, consentendo tra l’altro la formazione di giovani che hanno così offerto alla cittadinanza un servizio che mancava.

Nel bene confiscato assegnato alla Coop Rom 1995 è poi nato, nel 2024, il “Centro del Riuso”, un laboratorio avanzato per la “ri-manifattura” e le lavorazioni dei materiali riciclati, nell’ottica di reimmetterli sul mercato in un circuito improntato alla trasparenza, alla legalità e all’integrazione sociale.

Il progetto ha beneficiato anche della consulenza tecnico-scientifica del laboratorio universitario ABITAlab, Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione Pensando Meridiano.

«Si tratta di un luogo ha spiegato Modafferi dove si dà un tempo più lungo a quelle cose che i cittadini hanno deciso di dismettere e che invece, in risposta all’esigenza di non alimentare ulteriormente il consumismo sfrenato, acquistano nuova vita.

I cittadini ha aggiunto si stanno fidelizzando e stanno dimostrando di voler alimentare questo tipo di percorso, che è comunque ancora all’inizio ma che contiamo di poter incentivare sempre di più facendolo conoscere alla collettività».

Il presidente della Quinta Commissione, ringraziando Modafferi per l’opera meritoria portata avanti con tenacia, ha ricordato che «l’Amministrazione comunale ha dato nuovo impulso a questa iniziativa che aveva avuto una battuta d’arresto» e, attraverso due linee di finanziamento a valere sulla programmazione Pon Metro e con il bando “Reggio Resiliente”, ha «riqualificato e valorizzato la struttura rendendola concretamente patrimonio della città».

Oltre al servizio fornito nell’ottica del riciclo e del riuso, Latella ha messo in risalto l’aspetto sociale dell’attività della Coop Rom 1995, che «dà l’opportunità a dei giovani di riscattarsi», nonché il «valore aggiunto rappresentato dalla formazione di professionalità che sono molto utili alla collettività».

Nel corso della seduta è emerso come sia in atto un dialogo tra la Rom 1995 e l’Aipd con lo scopo di dare vita a una sinergia che, ha chiarito Latella, trova il pieno sostegno da parte dell’Amministrazione comunale.

Dal canto suo Arichetta ha invitato i componenti dell’organismo consiliare e le istituzioni cittadine a collaborare all’organizzazione della Giornata mondiale della sindrome di Down che si dovrebbe tenere nel mese di marzo a Reggio Calabria.

Parole di elogio e di sostegno alle attività della Rom 1995 e dell’Aipd sono state infine espresse dai consiglieri Franco Barreca, Angela Marcianò, Giuseppe Marino, Armando Neri, nonché dalla presidente della Consulta comunale Politiche sociali, Marisa Cagliostro.