Reggio Calabria

Centro dialisi di Taurianova, Biasi chiama Di Furia: “Il farmaco è stato ordinato”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio16 minuti fa
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roy biasi

Sono buone le notizie comunicate al sindaco Roy Biasi dal direttore generale dell’Asp, Lucia Di Furia, sollecitata stamattina dal primo cittadino a proposito della paventata carenza di un farmaco salvavita somministrato ai pazienti del Centro dialisi di Taurianova.

«Disponibile da ieri, il medicinale è stato prontamente ordinato», informa il sindaco Biasi attivatosi anche in questo caso prontamente al fine di prevenire ogni rischio dovuto alla possibile mancanza del medicinale e risolvere le preoccupazioni dei malati.

«Come sempre commenta il sindaco Biasi il direttore Di Furia, che ringrazio, dimostra attenzione, sensibilità e prontezza nell’informarsi direttamente dagli uffici Servizi anche sulle cure adeguate somministrate ai malati cronici e mettere al bando qualsiasi allarme che possa scaturire in dannose forme di allarmismo, per quanto riguarda i presidi operativi nel territorio di Taurianova.

Il Centro dialisi attivo presso l’ex ospedale cittadino, meta giornalmente di una utenza che proviene da tutta la provincia, è diventato per la professionalità degli operatori un fiore all’occhiello dell’offerta sanitaria del nostro Distretto, non è e non può essere trascurato per via delle risposte vitali che deve offrire ai malati, ecco perché mi sento di tranquillizzare rispetto all’allarme sollevato in queste ore».

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