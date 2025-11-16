Cerimonia di consegna dei Premi Anassilaos, il sindaco Falcomatà: «Reggio non è più una città culturalmente divisa”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto alla 37° edizione del Premio Anassilaos, il riconoscimento che, ogni anno, l’associazione presieduta da Stefano Iorfida assegna a intellettuali e personalità del panorama culturale italiano e internazionale.

Di fronte al pubblico della sala Monteleone di Palazzo Campanella, il sindaco ha sottolineato «il valore aggiunto rappresentato dalla capacità di collaborare e fare gruppo delle realtà culturali cittadine». «Quando ho iniziato la mia esperienza a Palazzo San Giorgio – ha ricordato – la cultura era qualcosa di divisivo in una città divisa.

Il grande sforzo che hanno fatto le associazioni è stato quello di comprendere che da soli non si va da nessuna parte e, quindi, tutta la programmazione culturale deve essere integrata a quelle attività che valorizzano le professionalità della nostra terra. Questo cambio di paradigma ci ha consentito di portare avanti attività sinergiche e condivise.

E’ una strategia che ci ha fatto approdare alla finale di Capitale Italiana della cultura e ci tengo a ringraziare l’associazione Anassilaos e il comitato scientifico perché il loro lavoro è sempre proiettato al bene della città». «In maniera disinteressata e incondizionata ha aggiunto credo sia un’altissima forma di impegno civico che dovrebbe appartenere a ognuno di noi.