Cerisano accende l’inverno con un calendario ricchissimo di eventi pensati per tutte le età.

Laboratori creativi, musica, degustazioni, cinema, iniziative culturali e momenti di comunità accompagneranno il borgo per tutto il periodo natalizio, trasformandolo in un luogo di incontro, calore e condivisione.

Un programma che unisce tradizione e innovazione, con la Casa della Cultura e Palazzo Sersale come cuori pulsanti delle attività.

Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti.

5 dicembre

“L’albero si veste di Magia”

Laboratorio creativo per bambini e ragazzi

Ore 16.30 – Casa della Cultura

11 dicembre

“Il Cerchio delle Generazioni”

Laboratorio intergenerazionale

Ore 16.30 – Palazzo Sersale

A seguire: serata conviviale

Ore 17.00 – Palazzo Sersale

13 dicembre

Gita Sociale

Visita alle Luminarie di Tropea

19 dicembre

“Numeri di buon auspicio”

Tombolata di comunità

Ore 17.00 – Palazzo Sersale

20 dicembre

“Sotto le Stelle: note e tradizioni”

Serata live con aperitivo

Ore 18.00 – Slargo San Lorenzo

20 dicembre (secondo appuntamento serale)

“Il primo brillare d’inverno”

Accensione dell’Albero di Natale

Degustazione dei tradizionali cuddruriaddri e musica dal vivo

Ore 18.00 – Piazza Zupi

21 dicembre

“Caro Babbo Natale”

Cineforum per bambini, pop corn e consegna delle letterine

Ore 16.30 – Casa della Cultura

28 dicembre

Cena Comunitaria di Natale

Ore 20.00 – Palazzo Sersale

5 gennaio

Laboratorio di Fumetto (6-15 anni)

A cura di Roberta Guzzardi, psicologa, psicoterapeuta e illustratrice

Ore 16.30 – Casa della Cultura

“Aspettando la Befana”

Letture animate per bambini

Ore 16.30 – Casa della Cultura

Dal 3 dicembre: la Casa della Cultura diventa la Casa di Babbo Natale. Ogni lunedì e mercoledì, dalle 15:00 alle 18:00, i bambini potranno scrivere e consegnare la loro letterina a Babbo Natale in uno spazio accogliente e dedicato alla fantasia. Un appuntamento fisso che accompagnerà i più piccoli per tutto il periodo delle festività.

Un inverno che unisce. Cerisano Winter non è solo un cartellone di eventi, ma un invito a vivere il paese, a ritrovarsi, a condividere tradizioni e nuove esperienze.

Un percorso che attraversa luoghi simbolo del borgo dalla Casa della Cultura a Palazzo Sersale, da Piazza Zupi allo Slargo San Lorenzo e che mette al centro la comunità, i bambini, le famiglie e le radici culturali del territorio.