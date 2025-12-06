Cerisano accende l’inverno con un calendario ricchissimo di eventi pensati per tutte le età
Cerisano accende l’inverno con un calendario ricchissimo di eventi pensati per tutte le età.
Laboratori creativi, musica, degustazioni, cinema, iniziative culturali e momenti di comunità accompagneranno il borgo per tutto il periodo natalizio, trasformandolo in un luogo di incontro, calore e condivisione.
Un programma che unisce tradizione e innovazione, con la Casa della Cultura e Palazzo Sersale come cuori pulsanti delle attività.
Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti.
5 dicembre
“L’albero si veste di Magia”
Laboratorio creativo per bambini e ragazzi
Ore 16.30 – Casa della Cultura
11 dicembre
“Il Cerchio delle Generazioni”
Laboratorio intergenerazionale
Ore 16.30 – Palazzo Sersale
A seguire: serata conviviale
Ore 17.00 – Palazzo Sersale
13 dicembre
Gita Sociale
Visita alle Luminarie di Tropea
19 dicembre
“Numeri di buon auspicio”
Tombolata di comunità
Ore 17.00 – Palazzo Sersale
20 dicembre
“Sotto le Stelle: note e tradizioni”
Serata live con aperitivo
Ore 18.00 – Slargo San Lorenzo
20 dicembre (secondo appuntamento serale)
“Il primo brillare d’inverno”
Accensione dell’Albero di Natale
Degustazione dei tradizionali cuddruriaddri e musica dal vivo
Ore 18.00 – Piazza Zupi
21 dicembre
“Caro Babbo Natale”
Cineforum per bambini, pop corn e consegna delle letterine
Ore 16.30 – Casa della Cultura
28 dicembre
Cena Comunitaria di Natale
Ore 20.00 – Palazzo Sersale
5 gennaio
Laboratorio di Fumetto (6-15 anni)
A cura di Roberta Guzzardi, psicologa, psicoterapeuta e illustratrice
Ore 16.30 – Casa della Cultura
“Aspettando la Befana”
Letture animate per bambini
Ore 16.30 – Casa della Cultura
Dal 3 dicembre: la Casa della Cultura diventa la Casa di Babbo Natale. Ogni lunedì e mercoledì, dalle 15:00 alle 18:00, i bambini potranno scrivere e consegnare la loro letterina a Babbo Natale in uno spazio accogliente e dedicato alla fantasia. Un appuntamento fisso che accompagnerà i più piccoli per tutto il periodo delle festività.
Un inverno che unisce. Cerisano Winter non è solo un cartellone di eventi, ma un invito a vivere il paese, a ritrovarsi, a condividere tradizioni e nuove esperienze.
Un percorso che attraversa luoghi simbolo del borgo dalla Casa della Cultura a Palazzo Sersale, da Piazza Zupi allo Slargo San Lorenzo e che mette al centro la comunità, i bambini, le famiglie e le radici culturali del territorio.