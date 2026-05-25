Cerisano investe sui linguaggi dello spettacolo e della comunicazione: al via il corso di formazione con Unical

di Nicoletta Toselli

CERISANO – Un percorso dedicato ai nuovi linguaggi della comunicazione, dello spettacolo e della creatività contemporanea, pensato per mettere in relazione formazione universitaria, esperienze laboratoriali e valorizzazione del territorio. È questo l’obiettivo del corso di formazione “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione – Percorsi del contemporaneo”, promosso dal Comune di Cerisano in collaborazione con l’Università della Calabria – Dipartimento di Studi Umanistici (DSU).

Il corso si svolgerà dal 13 al 18 luglio 2026 nel borgo di Cerisano e sarà rivolto a studenti e studentesse iscritti a corsi universitari nell’anno accademico 2025/2026. Il numero dei partecipanti sarà limitato, da un minimo di 15 fino a un massimo di 30 iscritti.

L’iniziativa nasce con l’intento di creare uno spazio di confronto diretto tra giovani, professionisti del settore culturale e docenti, attraverso focus teorici sui linguaggi contemporanei, laboratori creativi e momenti di approfondimento dedicati al mondo dello spettacolo e della comunicazione.

Accanto alla dimensione formativa, il progetto punta anche a valorizzare il contesto sociale e culturale del borgo di Cerisano, promuovendo occasioni di socialità, convivialità e scambio umano tra i partecipanti.

Il percorso rientra nell’ambito del progetto “Attrattività borghi storici PNRR – Cerisano Factory”, finanziato con fondi Next Generation EU, Ministero della Cultura e Unione Europea.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 1° giugno 2026 attraverso le modalità indicate nel QR Code presente sulla locandina ufficiale dell’iniziativa.