Cerisano lancia “Da New York a Buenos Aires”: un luglio di musica tra jazz, tango, bossa nova e classica

Cerisano si prepara a vivere un luglio straordinario: Palazzo Sersale e Piazzetta Chiocciola diventano il cuore pulsante di un viaggio musicale che attraversa continenti, culture e linguaggi sonori.

La locandina ufficiale del Comune racconta un programma ricchissimo, che porta nel borgo artisti internazionali, orchestre sinfoniche e sonorità che spaziano dal jazz di New York al tango di Buenos Aires, passando per la grande tradizione europea.

Tutti gli appuntamenti sono alle 21:30, ad ingresso gratuito, e compongono un percorso musicale che abbraccia tre continenti:

Lauren Henderson quintet – Jazz internazionale Piazzetta Chiocciola – 8 luglio;

Orchestra Sinfonica Brutia – Alma de Tango Palazzo Sersale – 10 luglio;

OSB – Bossa Nova para sempre con Serena Lionetto, Palazzo Sersale – 17 luglio;

OSB – Le Quattro Stagioni di Vivaldi con Manuel Arlia, Palazzo Sersale – 19 luglio,

Quartet Basilico – Quagliero – What’s Next, Piazzetta Chiocciola – 20 luglio;

Dave Schroeder & Antonio Figura – A kind and gentle light, Piazzetta Chiocciola – 21 luglio

OSB – Besame Cuba con Alessia D’Andrea, Palazzo Sersale – 30 luglio.

Un cartellone che conferma Cerisano come uno dei centri culturali più vivaci della Calabria, capace di attrarre artisti, orchestre e produzioni di livello nazionale e internazionale.

Il progetto “Da New York a Buenos Aires” nasce dalla visione culturale del Comune e della Cerisano Borgo Swing Factory, che negli ultimi anni hanno trasformato il borgo in un laboratorio musicale permanente, con residenze artistiche, festival, masterclass e produzioni originali.

Le due location scelte Palazzo Sersale e Piazzetta Chiocciola rappresentano il cuore storico e identitario del paese, luoghi che negli ultimi anni hanno ospitato concerti, spettacoli e rassegne diventando simboli della rinascita culturale di Cerisano.

Il festival delle Serre, d’altronde, tra anteprime ed attese, sintetizza appieno tale concetto.

«Cerisano continua a crescere come borgo della musica e della cultura. Questo cartellone è un viaggio che attraversa il mondo e che porta nel nostro paese artisti straordinari, linguaggi diversi e nuove opportunità di incontro.

A luglio Palazzo Sersale e Piazzetta Chiocciola diventano palcoscenici importanti: è il segno di una comunità viva, che crede nella bellezza e nella forza della cultura. Vi aspettiamo tutti a Cerisano», le parole ed il messaggio del primo cittadino, Lucio Di Gioia.

Un mese intero di musica, emozioni e contaminazioni artistiche: anche questo è Cerisano.