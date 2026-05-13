Cerisano si conferma hub della formazione: a Palazzo Sersale arrivano Colombo, Ignazi, Lazzara e Naddeo

Paolo Lazzara, Gherardo Colombo, Antonio Naddeo, Piero Ignazi. Volti noti del panorama accademico e istituzionale varcheranno le porte dello storico Palazzo Sersale, protagonisti dei percorsi formativi che stanno arricchendo il borgo di Cerisano.

Trasformandosi in un vero e proprio hub della formazione, Cerisano continua a promuovere iniziative dedicate all’istruzione, coinvolgendo figure di rilievo che terranno lezioni approfondite a studenti e corsisti.

Scuola di Politica, in sinergia con ASPROM, e Master di II livello in Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane, realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria, sono i progetti attualmente in corso che stanno registrando la partecipazione di numerosi iscritti.

Nell’ambito della Scuola di Politica, dall’8 maggio studenti provenienti da tutta Italia stanno approfondendo ed esplorando il mondo della politica e non solo, attraverso una vera e propria full immersion finalizzata a una formazione d’eccellenza.

Venerdì 15 maggio saranno Piero Ignazi e Paolo Lazzara ad arricchire il bagaglio di competenze degli studenti.

Autorevole politologo italiano ed esperto di politica comparata, Piero Ignazi è professore ordinario di Politica comparata e professore Alma Mater presso l’Università di Bologna. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano l’evoluzione dei partiti politici e l’analisi dell’estrema destra in Europa.

Alle ore 15 terrà una lezione dal titolo “Le culture politiche del ’900 e i partiti”. Alle ore 17 sarà la volta di Paolo Lazzara, professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre.

È stato vicepresidente dell’INAIL, vicepresidente dell’UNI – Ente Italiano di Normazione e vice capo di gabinetto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La sua lezione, dal titolo “Stato-cittadini: le riforme amministrative e la modernizzazione dello Stato”, approfondirà temi legati alla sua esperienza sul campo.

Sabato 16 maggio, aule aperte alle ore 10 con Valeria Tarditi, professoressa associata di Scienza politica dell’Università della Calabria, che interverrà su “La rivoluzione digitale e la trasformazione dei partiti”.

Alle 17.30 chiuderà il modulo un nome di grande prestigio: Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e saggista italiano, noto per aver guidato alcune delle più importanti inchieste giudiziarie della storia italiana.

Dopo aver lasciato la magistratura nel 2007, si è dedicato alla diffusione della cultura della legalità, soprattutto nelle scuole.

Il Master di II livello in Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane, promosso in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, punta a formare studenti già in possesso di un background universitario che desiderano affinare le proprie competenze e rafforzare il proprio percorso professionale.

Venerdì 15 maggio, dalle 14.30 alle 18, sarà Antonio Naddeo, presidente nazionale ARAN, ad arricchire il programma formativo.

Progetti come la Scuola di Politica e il Master di II livello, finanziati dal Ministero della Cultura, non puntano a una semplice formazione, ma a una preparazione di alto profilo, mettendo gli studenti in relazione con figure di eccellenza capaci di offrire strumenti concreti per la costruzione di una generazione futura competente, preparata e strutturata.