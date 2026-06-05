Cerisano, una giornata di festa e comunità: tra Pertini e Montalcini 

Nel pomeriggio, la comunità si è ritrovata nuovamente, questa volta al completo: famiglie, studenti, insegnanti, amministratori e i sindaci di Marano Principato e Marano Marchesato hanno partecipato alla festa di fine anno scolastico dell’Istituto comprensivo

e all’inaugurazione della nuova Aula Magna, un luogo che diventerà centro di attività, incontri e crescita culturale. «Una comunità si è ritrovata per festeggiare la fine della scuola e inaugurare la nuova Aula Magna», ha dichiarato il sindaco Di Gioia durante il suo intervento. «Ancora un sentito ringraziamento al dirigente ing. Lorenzo Ciacco, al corpo docente e al personale Ata per l’impegno e la dedizione. Un plauso alle famiglie e ai nostri ragazzi per i traguardi raggiunti, per i premi e i riconoscimenti meritati con studio e passione e, ancor più, per la calorosa e partecipata presenza. La buona scuola ha voluto testimoniare la propria missione: educare, insegnare e forgiare le classi dirigenti del futuro. Noi tutti lavoriamo per questo». Particolarmente toccante il pensiero del dirigente scolastico Lorenzo Ciacco, che ha rivolto ai suoi studenti un augurio carico di visione e fiducia: «Siate coraggiosi, curiosi, determinati. Che tra voi possa crescere un domani un nuovo Pertini o una nuova Montalcini». Parole che hanno emozionato genitori e insegnanti, restituendo il senso più autentico della giornata. La festa si è conclusa in un clima di gioia condivisa, tra sorrisi, applausi e la consapevolezza di aver vissuto un momento importante per l’intera comunità. Cerisano ha celebrato la scuola non solo come luogo di apprendimento, ma come spazio di identità, futuro e coesione. Un patrimonio che appartiene a tutti.