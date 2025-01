Certificazione della parità di genere, venerdì 31 gennaio apertura sportello telematico per richiesta contributi

Venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 10, sarà aperto lo sportello telematico per la presentazione delle domande di contributo a valere sull’Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI per la “Certificazione della parità di genere”, finanziato dal PR Calabria Fesr Fse+ 21-27.

L’iniziativa, lanciata durante l’evento del 25 novembre 2024 in Cittadella con la partecipazione del presidente Occhiuto, punta a sostenere le aziende nel percorso verso l’eguaglianza di genere, considerata una leva strategica per lo sviluppo economico e sociale della Calabria.

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata, il cui accesso è disponibile sul portale Calabria Europa, all’indirizzo: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-alle-pmi-per-la-certificazione-della-parita-di-genere.

“Con questa misura – afferma l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese – ribadiamo il nostro impegno concreto per promuovere una cultura d’impresa basata sull’inclusione e sulle pari opportunità. La certificazione della parità di genere rappresenta non solo un valore etico ma anche un vantaggio competitivo e un miglioramento della reputazione delle nostre imprese a livello nazionale ed europeo e, pertanto, invitiamo tutte le piccole e medie imprese calabresi a cogliere questa opportunità. L’apertura dello sportello telematico rappresenta un passo significativo per incentivare le imprese calabresi ad adottare modelli organizzativi inclusivi, capaci di valorizzare il talento e le competenze di lavoratrici e lavoratori, senza distinzione di genere”.

L’Avviso pubblico prevede l’erogazione di contributi finalizzati a coprire i costi sostenuti per ottenere la certificazione della parità di genere, in conformità con le normative nazionali ed europee.

Tutti i dettagli relativi ai requisiti di ammissibilità, alle modalità di partecipazione e al contributo concedibile sono consultabili nell’Avviso pubblicato sul portale Calabria Europa.