Cetraro, al via i lavori per la nuova postazione del 118 al Presidio Ospedaliero

di Nicoletta Toselli

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha avviato un intervento urgente per l’adeguamento dei locali destinati alla postazione 118/PET del Presidio Ospedaliero di Cetraro. L’opera si rende necessaria in vista degli imminenti lavori di riqualificazione funzionale dell’area del Pronto Soccorso, così da garantire la piena continuità del servizio di emergenza-urgenza durante il periodo del cantiere.

La richiesta di predisporre i nuovi spazi è stata avanzata dalla Direzione medica dello Spoke Paola-Cetraro. L’ASP ha quindi autorizzato la ristrutturazione dei locali, che comprenderà la realizzazione di nuovi ambienti, servizi igienici, pavimentazioni e rivestimenti, opere di tinteggiatura e cartongesso, sostituzione degli infissi interni e adeguamento dell’impianto elettrico.

L’investimento complessivo ammonta a 150.416 euro. I lavori saranno affidati con procedura diretta, prevista dal Codice dei contratti pubblici per interventi sotto soglia, con l’obiettivo di rispettare i tempi imposti dall’urgenza dell’intervento.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, che segue da mesi le vicende legate al presidio ospedaliero e ai lavori della Cabina di Regia per la tutela dell’ospedale. Il primo cittadino ha evidenziato come il rapido avvio delle opere rappresenti una risposta concreta alle esigenze della struttura sanitaria e degli operatori del 118, che da tempo lavoravano in condizioni ritenute non più adeguate.

Secondo Aieta, il trasferimento della postazione consentirà di assicurare la piena operatività del servizio di emergenza anche durante gli interventi sul Pronto Soccorso, garantendo continuità assistenziale, efficienza organizzativa e maggiore qualità degli spazi destinati al personale sanitario.

La Cabina di Regia continuerà a monitorare l’evoluzione dei lavori, confermando l’attenzione nei confronti del Presidio Ospedaliero di Cetraro e del potenziamento dei servizi sanitari destinati al territorio.