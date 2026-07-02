Cetraro, al via la nuova sala operatoria di Oculistica. Dal 6 luglio anche l’ambulatorio di Oncologia

Di Nicoletta Toselli

CETRARO – Prosegue il percorso di potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale di Cetraro. La Direzione medica del presidio ospedaliero ha infatti autorizzato l’apertura e l’avvio delle attività della nuova sala operatoria dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica, mentre dal 6 luglio sarà attivato anche il nuovo ambulatorio di Oncologia.

Ad annunciarlo è il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, a nome della Cabina di Regia sulla Sanità, esprimendo soddisfazione per un risultato atteso che arriva dopo il completamento dei lavori sugli impianti tecnologici e sui gas medicali e il relativo collaudo, che ha certificato la piena conformità della struttura ai requisiti tecnici e di sicurezza necessari per l’attività chirurgica oftalmologica.

«Solo nel 2025 – ha ricordato Aieta – sono state effettuate circa 7.000 prestazioni ambulatoriali, tra visite specialistiche, esami strumentali come l’OCT, trattamenti laser, consulenze di reparto e prestazioni urgenti, alle quali si aggiungono 1.630 interventi chirurgici».

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento al direttore medico del presidio, dottor Giuseppe Errico, al direttore dell’U.O.C. di Oculistica, dottor Ottavio Caparello, e a tutto il personale sanitario coinvolto per il lavoro svolto.

L’attivazione della sala operatoria rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’offerta sanitaria del presidio ospedaliero di Cetraro e consentirà di garantire ai cittadini servizi specialistici più efficienti e qualificati.

Novità anche sul fronte dell’assistenza oncologica. Dal 6 luglio prenderà infatti il via il nuovo ambulatorio di Oncologia, reso possibile dalla convenzione tra l’ASP di Cosenza e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Il servizio offrirà visite specialistiche, valutazioni radioterapiche e terapia del dolore attraverso personale qualificato, con l’obiettivo di avvicinare le cure ai pazienti e ridurre la necessità di spostarsi verso altri centri.

«Il commissario De Salazar – ha concluso Aieta – sta dando segnali precisi dell’attenzione rivolta alla cittadella ospedaliera di Cetraro nell’ottica del rafforzamento della risposta sanitaria. La Cabina di Regia sulla Sanità, per la prima volta, sta riuscendo a interloquire con il management dell’Asp ottenendo risposte rapide e importanti. C’è ancora molto da fare, ma i primi risultati lasciano ben sperare».