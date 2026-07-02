Cetraro celebra il suo Patrono: undici giorni di fede, storia, tradizione e spettacolo per i Giorni di San Benedetto

Di Nicoletta Toselli

CETRARO – Undici giorni di celebrazioni religiose, appuntamenti culturali, momenti di riflessione, tradizioni popolari e spettacoli animeranno Cetraro dal 2 al 12 luglio in occasione de I Giorni di San Benedetto, il ricco programma dedicato a San Benedetto Abate, Patrono d’Europa e della città.

La manifestazione, promossa dalla Parrocchia San Benedetto Abate, dal Comune di Cetraro e dalla Pro Loco Civitas Citrarii APS, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità cetrarese, capace di coniugare spiritualità, memoria storica e valorizzazione delle tradizioni locali.

Il programma religioso prenderà il via il 2 luglio con il Santo Rosario, la Novena e la Santa Messa nella Sala “A. Rossi”, appuntamenti che accompagneranno quotidianamente i fedeli fino alla vigilia della festa patronale.

Tra gli eventi più significativi spicca la giornata del 9 luglio, dedicata alla rievocazione storica della donazione di Cetraro all’Abbazia di Montecassino. In serata, in Piazza del Popolo, sarà celebrata la Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, monsignor Stefano Rega, con l’accoglienza della reliquia di San Benedetto. La serata proseguirà con lo spettacolo degli Sbandieratori e dei Musici di Bisignano, prima della tradizionale partenza dell’effigie del Santo verso la località San Giacomo.

Il 10 luglio sarà caratterizzato dalla tradizionale processione via mare dal Porto di Cetraro, seguita dalla celebrazione eucaristica in Piazza San Marco, mentre il momento culminante dei festeggiamenti religiosi è previsto sabato 11 luglio, con la Santa Messa Solenne nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie e la successiva processione per le vie cittadine.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il calendario propone un ricco programma civile. Il 5 luglio, al Palazzo del Trono, si terrà il convegno “Sicurezza e dignità sul lavoro: custodire le persone sulle orme di San Benedetto”. L’8 luglio, nel centro storico, spazio alla suggestiva Cena Medievale accompagnata da uno spettacolo musicale.

Non mancheranno i grandi eventi di intrattenimento. Il 10 luglio, in Piazza del Popolo, è in programma l’Electro Live Show con Ester Del Popolo, mentre l’11 luglio la stessa piazza ospiterà lo spettacolo musicale “Nostalgia ’90”, dedicato alle grandi hit degli anni Novanta.

Tornerà inoltre la tradizionale Fiera di San Benedetto, in programma dal 10 al 12 luglio a Cetraro Marina e il 10 e 11 luglio a Cetraro Paese, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina.

“I Giorni di San Benedetto” si confermano così una manifestazione capace di coinvolgere l’intera comunità, unendo fede, cultura, identità e socialità in un programma che valorizza il patrimonio storico e religioso della città e rinnova il legame dei cetraresi con il proprio Santo Patrono.