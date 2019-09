Cetraro: dal 09 al 15 settembre si svolgerà il “Fortissimo Festival”, ospite d’eccezione Michele Placido

Dal 09 al 15 settembre a Cetraro il “Fortissimo Festival”, ospite d’eccezione Michele Placido.

Organizzato per il dodicesimo anno consecutivo dall’istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky il Campus AFAM – “Fortissimo Festival” è l’ennesima iniziativa, diretta dal maestro Filippo Arlia, destinata a richiamare l’attenzione regionale e valorizzare al contempo le potenzialità formative, culturali ed anche turistiche della musica classica.

Nella suggestiva e coinvolgente cornice di Cetraro (Cs), località turistica tra le più apprezzate del tirreno cosentino, l’edizione 2019 del Campus si svilupperà tra concerti, ospiti d’eccezione, masterclass di alto perfezionamento, docenti di calibro internazionale, percorsi formativi dedicati a giovanissimi studenti appassionati o interessati allo studio della musica.

Il Campus, la manifestazione più visibile ed esterna dell’offerta formativa del Conservatorio di Musica Tchaikovsky , ha un intenso programma, l’evento clou è in scaletta per il 13 settembre: con la direzione di Filipppo Arlia, l’Orchestra Filarmonica della Calabria (Francesco Allegra al pianoforte, voci di Maria Pia Piscitelli e Marcello Giordani) si esibirà infatti nella spettacolare location del Porto Turistico, guest star della serata sarà Michele Placido.

Fitto il calendario di Super Masterclass con gli stessi protagonisti del Fortissimo Festival: Volodymyr Runchak (fisarmonica), Stefano Di Battista (sassofono), Riccardo Tesi (fisarmonica diatonica), Maurizio Colonna (chitarra), Giuseppe Cacciola e Andrea Bindi (percussioni).

Per il Maestro Filippo Arlia “il Campus è una creatura particolare, ci finiscono dentro tanti degli aspetti che caratterizzano la nostra attività, c’è la formazione perché questa è la mission fondamentale del Conservatorio Tchaikovsky, ci sono i concerti perché da sempre cerchiamo di coniugare lo studio e l’approfondimento con la produzione musicale, ci sono gli ospiti di rilievo internazionale perché le relazioni con altre Istituzioni musicali e con musicisti di prima grandezza rappresentano un passo essenziale per aumentare le possibilità offerte ai nostri studenti.

Ed infine c’è quella che mi piace chiamare la “consapevolezza di un ruolo che va oltre”, Cetraro infatti non è una scelta casuale perché il Campus è, per i suoi contenuti e per le presenze, un veicolo di straordinaria promozione territoriale.

E noi, con le location calabresi, cerchiamo di far camminare assieme le emozioni suscitate dalla musica con lo stupore indotto dalle innumerevoli meraviglie storiche, culturali, artistiche, ambientali ed architettoniche di questa nostra straordinaria regione”