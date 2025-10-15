Cetraro, dissequestrata l’area cantieristica del porto. Aieta: “Una bellissima notizia per i pescatori e per la città”

di Nicoletta Toselli

CETRARO – Buone notizie per i pescatori e i diportisti del porto di Cetraro. Dopo circa un anno di fermo, il Tribunale di Paola ha disposto il dissequestro dell’area destinata alla cantieristica navale, restituendo finalmente piena operatività a uno dei settori più importanti per l’economia locale.

A darne comunicazione è stato il sindaco Giuseppe Aieta, che sin dal suo insediamento aveva sollecitato gli uffici comunali e la società concessionaria a porre in essere tutti gli interventi necessari per rimuovere le cause del sequestro.

Negli ultimi giorni erano stati proprio i pescatori a chiedere un incontro con il primo cittadino e con la Capitaneria di Porto, segnalando i disagi e le ripercussioni che il blocco dell’area aveva comportato per le attività legate alla pesca e alla manutenzione delle imbarcazioni.

«È una bellissima notizia per il Comune e per i pescatori che potranno finalmente riprendere le attività relative alle loro imbarcazioni – ha dichiarato Aieta –. Questo episodio deve però farci riflettere ed essere vigili affinché il porto sia governato nel rispetto rigoroso delle regole. Per far questo è necessario avere proficue relazioni soprattutto con la Capitaneria di Porto che da sempre ha rappresentato un interlocutore virtuoso per il Comune».

Il sindaco ha poi aggiunto una considerazione sul futuro dello scalo: «Vivere nelle regole porta benefici a tutti e il porto, proprio per la storia complicata che ha avuto sin dalla sua costruzione nel 1952, ne ha davvero bisogno. La prossima tappa sarà il mercato ittico su cui stiamo già lavorando affinché si possa finalmente dare alla città un luogo dove acquistare il pesce e dove degustare la qualità dei prodotti ittici della nostra zona».

Un passo avanti importante, dunque, per il porto di Cetraro, che dopo un lungo periodo di incertezza si prepara a ripartire con nuove prospettive per la filiera ittica e per l’intera comunità costiera.

Foto www.portocetraro.it