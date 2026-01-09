Cetraro, il plauso dell’Amministrazione alle Forze dell’Ordine per la cattura del latitante.

L’Amministrazione Comunale di Cetraro ha espresso profonda gratitudine e apprezzamento alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura per la recente operazione che ha portato all’arresto di un pericoloso latitante. Riceviamo e pubblichiamo

L’azione investigativa, condotta con professionalità, determinazione e spirito di servizio, rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità e un segnale concreto di presenza dello Stato sul territorio. Il risultato ottenuto testimonia l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni delle Forze dell’Ordine e la magistratura, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.

A nome dell’intera comunità cetrarese si esprime un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini impegnati in questa delicata operazione. La loro azione rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e riafferma il valore della giustizia come fondamento della convivenza civile.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere la cultura della legalità, la sicurezza e il rispetto delle regole, nella convinzione che solo attraverso l’unità e la collaborazione tra istituzioni e cittadini si possa costruire una comunità più giusta e coesa.