Cetraro, la Giunta Aieta punta sui giovani: in arrivo nuovi spazi di aggregazione

Contrastare l’isolamento, promuovere la socializzazione e sostenere la crescita dei più giovani: sono questi gli obiettivi al centro della nuova delibera approvata dalla Giunta comunale di Cetraro, guidata dal sindaco Giuseppe Aieta, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Barbara Falbo.

Il provvedimento nasce dall’analisi di un contesto territoriale ampio e complesso, in cui le numerose aree periferiche rendono più difficile l’inclusione e la partecipazione dei ragazzi alla vita comunitaria. Da qui la decisione di investire nella creazione di spazi di aggregazione giovanile, luoghi pensati per favorire la socialità, la prevenzione del disagio e la promozione della cittadinanza attiva.

L’iniziativa è frutto di un percorso di ascolto e confronto con operatori sociali, parrocchie, associazioni e cittadini, che hanno evidenziato la necessità di offrire ai giovani occasioni di incontro e crescita condivisa.

«L’attivazione di spazi dedicati ai ragazzi – sottolineano Aieta e Falbo – rappresenta uno strumento efficace per contrastare fenomeni di isolamento, marginalità e devianza giovanile. Per questo intendiamo dotarli di attrezzature adeguate, materiali ludico-ricreativi e formativi, dai giochi di società agli strumenti per laboratori creativi, fino ad arredi per piccole biblioteche e attività culturali e sportive».

La delibera fornisce un indirizzo operativo al Settore Servizi Sociali – Area IX, incaricato di programmare e realizzare gli interventi, anche attraverso l’acquisto del materiale necessario e la promozione di accordi di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio.

Un passo concreto, dunque, verso una città più attenta ai bisogni delle nuove generazioni e più capace di costruire, insieme, spazi di comunità e partecipazione.