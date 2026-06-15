Cetraro Marina, legalità e cittadinanza attiva al centro dell’incontro “Andate per le Strade”

Si è svolto a Cetraro Marina l’incontro “Andate per le Strade”, iniziativa promossa dalla Parrocchia San Marco Evangelista in collaborazione con AGESCI e Azione Cattolica, dedicata ai temi della legalità, della partecipazione e del rispetto delle regole.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, scuola, mondo dell’informazione e società civile, con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sui valori della responsabilità, della giustizia e dell’impegno civico.

Tra i relatori sono intervenuti l’imprenditore Pippo Callipo, da anni impegnato nella promozione della cultura della legalità attraverso la propria esperienza imprenditoriale; la docente dell’Università della Calabria Emanuela Pascuzzi; il giornalista Egidio Lorito e il vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, Stefano Rega, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole come strumenti fondamentali per la crescita delle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche il presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Avvocatura e segretario della Commissione Regionale Antimafia della Calabria, Antonio De Caprio, che ha evidenziato il ruolo centrale della cultura della legalità nella prevenzione dei fenomeni criminali e nel contrasto a ogni forma di sopraffazione.

L’iniziativa rientra nel percorso educativo portato avanti dalla Parrocchia San Marco Evangelista insieme alle associazioni coinvolte, con l’obiettivo di promuovere tra giovani e adulti una maggiore consapevolezza civica e una partecipazione responsabile alla vita della comunità.

La numerosa presenza di cittadini e l’attenzione mostrata durante il dibattito hanno confermato la forte sensibilità del territorio verso temi che rappresentano oggi una sfida educativa e sociale di primaria importanza.

Un momento di dialogo e riflessione che ha ribadito come il rispetto delle regole, la responsabilità individuale e l’impegno collettivo costituiscano le basi per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale.