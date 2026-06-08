Cetraro Marina, una serata dedicata alla legalità e all’impegno civile

di Nicoletta Toselli

La legalità come valore quotidiano, la partecipazione come strumento di crescita collettiva e l’impegno concreto per il territorio. Sono questi i temi al centro di “Andate per le strade”, l’incontro pubblico promosso dalla Parrocchia San Marco Evangelista di Cetraro Marina, in collaborazione con le associazioni parrocchiali, in programma domenica 14 giugno alle ore 21.30 in Piazza San Marco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione di riflessione e confronto sui valori della cittadinanza attiva, del rispetto delle regole e della responsabilità sociale, elementi considerati fondamentali per costruire un futuro di sviluppo e coesione.

Il titolo dell’evento richiama il messaggio di una comunità capace di uscire dai propri confini e di farsi presenza viva nelle realtà sociali, nelle periferie esistenziali e nei luoghi in cui si costruisce quotidianamente il bene comune. Una visione che interpreta la legalità non come un concetto astratto, ma come un comportamento concreto e condiviso, capace di tutelare i cittadini e valorizzare il lavoro di chi opera con onestà e senso di responsabilità.

A portare il proprio contributo saranno personalità provenienti da diversi ambiti professionali e culturali. Interverranno la giornalista Francesca Lagoteta, il parroco della comunità Don Loris Sbarra, l’imprenditore Pippo Callipo, il giornalista di Panorama Egidio Lorito, la docente dell’Università della Calabria Emanuela Pascuzzi e Stefano Rega, vescovo della diocesi di San Marco Argentano-Scalea.

La presenza di rappresentanti del mondo dell’informazione, dell’università, dell’impresa e della Chiesa conferisce all’incontro una dimensione multidisciplinare, nella convinzione che la crescita del territorio richieda il contributo di tutte le componenti della società civile.

L’appuntamento si propone anche come un momento di riconoscimento nei confronti di quanti, spesso lontano dai riflettori, lavorano ogni giorno per promuovere la cultura della legalità e per costruire opportunità di sviluppo, offrendo esempi positivi alle giovani generazioni.

Una serata che vuole trasformarsi in un’occasione di dialogo e partecipazione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa verso il futuro del territorio.