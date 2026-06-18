Cetraro, ordinanza del sindaco: obbligo di pulizia dei terreni privati entro dieci giorni

Il Comune di Cetraro richiama cittadini e proprietari di terreni al rispetto delle norme di prevenzione incendi e tutela del decoro urbano attraverso un’apposita ordinanza sindacale che impone la pulizia delle aree private entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

L’ordinanza prevede l’obbligo di eliminare erba alta, sterpaglie, rovi e vegetazione infestante, nonché di provvedere alla potatura di siepi e rami che invadono strade, marciapiedi e spazi pubblici. I proprietari dovranno inoltre rimuovere rifiuti, materiali abbandonati e qualsiasi elemento che possa costituire un potenziale pericolo per l’igiene pubblica o favorire l’innesco e la propagazione degli incendi.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione messe in campo dall’amministrazione comunale in vista del periodo di maggiore rischio incendi. Fino al 30 settembre resta pertanto vietato accendere fuochi, bruciare residui vegetali, fumare nelle aree boschive e compiere qualsiasi attività che possa provocare incendi.

Il Comune ricorda che il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

«La collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza della comunità», sottolinea l’amministrazione comunale, invitando i cittadini a contribuire alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente e alla prevenzione dei rischi per persone e beni.

In caso di incendio o emergenza è possibile contattare il 115, il 1515, il 112, il 113 oppure la Polizia Municipale.