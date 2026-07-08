Cetraro ospita il presidio AIB dei Vigili del Fuoco: il Sindaco Aieta, “Un presidio strategico per la sicurezza del territorio”

Il Comune di Cetraro ospita, anche per la campagna antincendio boschivo 2026, una squadra aggiuntiva dei Vigili del Fuoco dedicata alla lotta attiva contro gli incendi di bosco e di vegetazione.

L’attivazione del presidio rientra nella convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e la Direzione Regionale Calabria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che prevede un potenziamento del dispositivo operativo di circa il 50% attraverso l’impiego di squadre AIB aggiuntive, distribuite sul territorio regionale per garantire una risposta più rapida ed efficace alle emergenze.

La squadra con sede operativa a Cetraro rappresenta un presidio strategico per l’intero comprensorio del Tirreno cosentino, contribuendo a rendere più omogenea la presenza delle risorse operative e ad assicurare tempi di intervento sempre più contenuti nelle aree maggiormente esposte al rischio incendi.

«Come Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Giuseppe Aieta – grazie al lavoro dell’assessore Barbara Falbo – abbiamo ritenuto doveroso mettere a disposizione i locali necessari ad ospitare il distaccamento temporaneo dei Vigili del Fuoco. È un contributo concreto che il Comune offre al sistema regionale di protezione del territorio, nella consapevolezza che la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi richiedono la massima collaborazione tra istituzioni.»

Il Sindaco esprime inoltre il proprio ringraziamento al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Ing. Roberto Fasano, e al Coordinatore regionale Antincendio Boschivo della Regione Calabria, Ing. Raffaele Mangiardi, per il lavoro di pianificazione e coordinamento che ha consentito l’attivazione del presidio operativo a Cetraro, rafforzando ulteriormente il dispositivo regionale di contrasto agli incendi.

«La presenza di questa squadra – prosegue Aieta – rappresenta un valore aggiunto non solo per Cetraro ma per tutto il territorio del Tirreno cosentino, confermando l’attenzione che la Regione Calabria e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riservano alla tutela del patrimonio ambientale e alla sicurezza dei cittadini.»

Il Sindaco conclude rivolgendo un appello a tutti i cittadini: «Nessun sistema di intervento può essere realmente efficace senza la collaborazione della popolazione. Chiediamo a tutti di adottare comportamenti responsabili, di rispettare le norme di prevenzione e di segnalare tempestivamente ogni principio di incendio chiamando il Numero Verde della Sala Operativa Unificata Permanente 800.496.496 oppure il Numero Unico di Emergenza 112. Invitiamo inoltre a segnalare qualsiasi ipotesi di illecito ambientale attraverso il portale Difendi Ambiente, che permette di inviare anche fotografie, video e altri contenuti multimediali garantendo l’anonimato del segnalante. Difendere il nostro territorio è un dovere che appartiene a tutti.»