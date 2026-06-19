Cetraro Protagonista dell’Innovazione Grande Successo per il Convegno sulla Transizione Digitale e Ambientale

Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico e una massiccia partecipazione di amministratori, tecnici e addetti ai lavori il prestigioso convegno ospitato questa mattina presso la Sala Convegni di Palazzo del Trono (Piazza del Popolo).

L’evento, organizzato dal Gruppo Maggioli e patrocinato dal Comune di Cetraro in collaborazione con il Polo Digitale Calabria e il Polo Digitale PA, ha trasformato la città in un vero e proprio laboratorio di idee e strategie dedicate alla transizione digitale, alla governance dei dati e all’evoluzione dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti.

Un successo, quello dell’iniziativa e della sua impeccabile gestione logistica, reso possibile grazie al prezioso lavoro di Daniela Servello, funzionaria del Comune di Cetraro, che ha curato con dedizione e professionalità la complessa macchina organizzativa dell’evento, coordinando efficacemente i rapporti tra l’Ente, il Gruppo Maggioli e i Poli Digitali.

Il momento più atteso ed emozionante della giornata è stato la sigla ufficiale del protocollo di adesione del Comune di Cetraro al Polo Digitale PA. A suggellare questa sinergia istituzionale, il Presidente Emilio De Rango ha consegnato simbolicamente la targa celebrativa al Comune di Cetraro, come modello economico e tecnologico virtuoso per l’intera fascia tirrenica.

Subito dopo, sono stati conferiti i prestigiosi riconoscimenti per l’anno 2026 e importanti omaggi tecnologici:

• Al Sindaco Giuseppe Aieta è stato consegnato il tesserino formale di Socio Onorario 2026, riconoscimento votato all’unanimità dal consiglio direttivo del Polo Digitale PA per premiare il suo concreto impegno politico e amministrativo sul fronte dell’innovazione.

• Nella stessa cornice, un momento di forte rilevanza tecnica e istituzionale ha visto la consegna del tesserino del Polo Digitale PA a Palmira Tricarico, Responsabile della Transizione Digitale (RTD) del Comune di Cetraro, consegnato direttamente da Silvio Cascardo, Assessore alla Digitalizzazione della Provincia di Cosenza e neo Sindaco eletto del Comune di Cerzeto, come segno tangibile di una community di amministratori ed enti locali che cresce, si sostiene e fa rete sul territorio.

• Nel corso dei lavori, grande attenzione e curiosità ha destato la consegna al Sindaco Aieta di Civiglio, l’innovativo dispositivo brevettato dalla società calabrese Guides4You (azienda associata al Polo).

Il dispositivo, omaggiato al Primo Cittadino come simbolo di una transizione che abbraccia anche il turismo e la cultura, è destinato a rivoluzionare la fruizione del patrimonio culturale italiano attraverso tecnologie digitali d’avanguardia.

Nel corso del suo intervento, il Sindaco Giuseppe Aieta ha espresso profonda soddisfazione:

“Oggi Cetraro traccia una strada chiara verso il futuro. L’innovazione non è un concetto astratto, ma lo strumento imprescindibile con cui vogliamo rendere la macchina comunale più trasparente, efficiente e vicina alle reali esigenze del nostro territorio.

Questo protocollo, la sinergia con il Polo Digitale PA e le tecnologie innovative che abbiamo potuto toccare con mano oggi ci consentiranno di migliorare nettamente i servizi offerti ai nostri cittadini.”

Il Presidente del Polo Digitale Calabria e Polo Digitale PA, Emilio De Rango, ha voluto rimarcare la portata culturale del cambiamento in atto:

“L’adesione di Cetraro rafforza in modo significativo la nostra rete istituzionale. La massiccia partecipazione a questo convegno e l’entusiasmo verso le soluzioni presentate dimostrano che gli amministratori locali avvertono il bisogno di un supporto costante.

Quella che stiamo costruendo è un’alleanza guidata dai dati, capace di dare vita a un vero e proprio ecosistema digitale tra enti per una transizione che non è solo tecnologica, ma culturale e gestionale: un passo decisivo con cui Cetraro entra ufficialmente nella rete nazionale del Polo Digitale PA.”

I lavori, introdotti con precisione da Francesco Cannataro (Sales Manager gruppo Maggioli e coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA), sono entrati nel vivo grazie a una serie di relazioni ad altissimo valore aggiunto che hanno offerto soluzioni concrete per la Pubblica Amministrazione moderna:

• Mirko Bellina (Waste & ARERA Tax Expert del Gruppo Maggioli) ha fatto chiarezza sul complesso quadro normativo nazionale e sulle ultime delibere ARERA.

• Giovanni Greco (CEO & Founder di GaiaTech Srl) ha illustrato in modo dettagliato le grandi opportunità offerte dal PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027 per finanziare e potenziare la raccolta differenziata sul territorio.

• Stefano Bruscagin e Giovanni Corso (rispettivamente PM e AM Waste & Field Service Solution) hanno catturato l’attenzione della platea presentando i moderni modelli data-driven applicati al waste management, mostrando come l’analisi dei dati possa ottimizzare la gestione dei rifiuti.

• Giuseppe Bevacqua (Senior Application Consultant) ha chiuso la sessione tecnica fornendo utili e pratiche “pillole” sulla gestione della TARI/P e sull’applicazione dei bonus sociali.

Con la conclusione di questo importante appuntamento, il Comune di Cetraro consolida ufficialmente la propria azione amministrativa, ponendosi come punto di riferimento tecnologico per l’intera costa tirrenica calabrese e dimostrando come l’alleanza tra istituzioni lungimiranti, partner scientifici e aziende innovative del territorio sia la chiave per lo sviluppo e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione.