Cetraro, torna il sorriso in Pediatria: al via la 2ª edizione di “Babbo Natale on the Road”

CETRARO (CS) – La magia del Natale torna a varcare la soglia del Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Iannelli”. Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione “Giuseppe Perrone” ha ufficialmente dato il via alla seconda edizione di “Babbo Natale on the Road”, un’iniziativa solidale nata per portare un momento di spensieratezza e gioia ai piccoli pazienti ricoverati durante il periodo festivo.

L’evento non è solo una consegna di doni, ma un vero e proprio gesto di vicinanza verso le famiglie e i bambini che affrontano la sfida della malattia in un momento dell’anno così particolare. I volontari dell’associazione, guidati dallo spirito di condivisione che caratterizza la loro missione, trasformeranno le corsie dell’ospedale in un luogo di festa, tra colori, sorrisi e l’atteso arrivo di Babbo Natale.

L’iniziativa porta il nome di Giuseppe Perrone, a testimonianza di come l’impegno civile e il ricordo possano trasformarsi in azioni concrete a favore della comunità. L’obiettivo dell’associazione è chiaro: umanizzare le cure ospedaliere, ricordando che la salute passa anche attraverso il benessere psicologico e la serenità dei più piccoli.

Vedere lo stupore negli occhi di un bambino è il regalo più grande che possiamo ricevere. Con questa seconda edizione consolidiamo un appuntamento che vogliamo rendere una tradizione per il nostro territorio,” fanno sapere gli organizzatori.

L’evento sottolinea l’importanza della collaborazione tra il mondo del volontariato e le strutture sanitarie locali. Grazie alla disponibilità della direzione sanitaria e del personale del reparto di Pediatria, il “Iannelli” si conferma un presidio attento non solo all’assistenza medica, ma anche all’aspetto umano del percorso di guarigione.

L’appuntamento con “Babbo Natale on the Road” rappresenta un raggio di luce che, dalle strade di Cetraro, arriva dritto al cuore di chi ha più bisogno, dimostrando che il Natale è, prima di tutto, un atto d’amore.