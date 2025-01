Cgil Calabria incontra delegazione Avs a Catanzaro

La segreteria confederale Cgil Calabria ha incontrato stamane nella sede di Catanzaro una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra costituita da Fernando Pignataro, Francesco Tallarico, Alessia Alboresi, Walter Nocito a nome del Coordinamento regionale Avs.

Diversi gli argomenti affrontati, a partire dalla campagna referendaria, un vero e proprio banco di prova di partecipazione democratica, hanno concordato sindacato e coordinamento, sui quali investire sforzi ed energie al fine di migliorare le condizioni del lavoro e sanare piaghe non degne di un paese civile.

La discussione è proseguita poi su temi chiave quale quelli della sanità, delle infrastrutture, dei trasporti, del Ponte sullo Stretto, della giustizia sociale e dell’ambiente, nodi nevralgici per la nostra regione, spesso bistrattati dalla mancanza di risposte e dalla latitanza di governo centrale e regionale.

Avs ha condiviso la necessità di Cgil di mettere in campo una grande mobilitazione che rimetta al centro i cittadini in una terra in cui lo spopolamento è sempre più incalzante, accompagnato dalla desertificazione dei servizi, specie nelle aree interne.

Cgil e Avs hanno dimostrato comunione di intenti anche per quanto concerne le politiche immigratorie e d’accoglienza, nonché la lotta al caporalato. Grande importanza è stata riconosciuta al percorso avviato da La Via Maestra per il rilancio della Costituzione, dei diritti e della pace.