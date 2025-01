Cgil Calabria: ‘Morte di Stella, un dramma evitabile. Servono più controlli nei cantieri'”

La CGIL Calabria esprime profondo cordoglio per la morte di Francesco Stella, un operaio deceduto in un incidente sul lavoro a Lamezia Terme. I sindacati sottolineano come la tragedia sia stata evitabile, chiedendo più controlli e un rigoroso rispetto del CCNL Edile per garantire la sicurezza nei cantieri.

NOTA INTEGRALE

“Come Cgil e Fillea Cgil Calabria esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio ai familiari di Francesco Stella, il lavoratore trentottenne morto questa mattina a causa di una caduta da un’ impalcatura di circa sei metri in un’azienda di profilati nell’area industriale di Lamezia Terme”, a sostenerlo, in una dichiarazione, sono il segretario generale della Cigl Calabria, Gianfranco Trotta, e il segretario della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre. “Il CCNL Edile – tiene a evidenziare nella dichiarazione il segretario generale della Fillea Calabria – prevede norme specifiche per la sicurezza sui cantieri, stabilendo obblighi per il datore di lavoro tra i quali la Formazione obbligatoria dei lavoratori; la Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI); la Supervisione e il controllo da parte dei rappresentanti per la sicurezza. In più il CCNL prevede – continua Simone Celebre – normespecifiche per l’uso di impalcature, macchinari e nell’esecuzione di lavori in quota e, inoltre stabilisce obblighi specifici per la prevenzione degli infortuni, considerando l’alta pericolosità dei lavori in cantiere.Non applicarlo – sostiene Simone Celebre – non è solo una questione di responsabilità legale, ma una vera e propria questione di vita o morte per i lavoratori. È quindi fondamentale che le imprese e i datori di lavoro – conclude il segretario generale della Fillea Calabria – rispettino scrupolosamente il CCNL Edile e che vengano svolti controlli adeguati per garantire l’applicazione delle norme, evitando così tragedie come quella di stamattina”

Catanzaro, 03 gennaio 2025

Gianfranco Trotta​​​ Simone Celebre​

Seg. Gen. CGIL Calabria​Seg.Gen. Fillea CGIL Calabria