Calabria

Cgil, Cisl, Uil Calabria, al via tavoli di confronto con la Regione sulle principali vertenze

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio6 minuti fa
16 minuto di lettura

Le principali vertenze che interessano il territorio calabrese al centro dell’incontro tra il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto e i rappresentanti di CGIL CISL e UIl Calabria.

Nelle prossime settimane la convocazione dei primi tavoli su:

  • – Politiche sanitarie
  • – Politiche Sociali
  • – Lavoro- Sviluppo- Turismo
  • – PNRR e Infrastrutture

Ai tavoli parteciperanno anche le Federazioni di categoria interessate.

Richiesta, inoltre, la convocazione della Cabina di Regia su Salute e Sicurezza sul Lavoro per definire un Piano operativo regionale e del Tavolo Regionale delle Politiche attive del Lavoro per consentire l’avvio di misure di sostegno allo sviluppo occupazionale.

Definiti una serie di possibili affidamenti condivisi su: precariato regionale, protocollo appalti, formazione e occupabilità, fisco regionale, credito, che dovranno essere sviluppati per arrivare a provvedimenti concreti utili a superare le criticità che continuano a caratterizzare il territorio regionale.

I Segretari Generali

CGIL Calabria                                            CISL Calabria                                         UIL Calabria

Gianfranco Trotta                                   Giuseppe Lavia                                    Mariaelena Senese

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio6 minuti fa
16 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio