Cgil, Cisl, Uil Calabria, al via tavoli di confronto con la Regione sulle principali vertenze
Le principali vertenze che interessano il territorio calabrese al centro dell’incontro tra il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto e i rappresentanti di CGIL CISL e UIl Calabria.
Nelle prossime settimane la convocazione dei primi tavoli su:
- – Politiche sanitarie
- – Politiche Sociali
- – Lavoro- Sviluppo- Turismo
- – PNRR e Infrastrutture
Ai tavoli parteciperanno anche le Federazioni di categoria interessate.
Richiesta, inoltre, la convocazione della Cabina di Regia su Salute e Sicurezza sul Lavoro per definire un Piano operativo regionale e del Tavolo Regionale delle Politiche attive del Lavoro per consentire l’avvio di misure di sostegno allo sviluppo occupazionale.
Definiti una serie di possibili affidamenti condivisi su: precariato regionale, protocollo appalti, formazione e occupabilità, fisco regionale, credito, che dovranno essere sviluppati per arrivare a provvedimenti concreti utili a superare le criticità che continuano a caratterizzare il territorio regionale.
I Segretari Generali
CGIL Calabria CISL Calabria UIL Calabria
Gianfranco Trotta Giuseppe Lavia Mariaelena Senese