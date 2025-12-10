“Chiamatemi Marmellata”: una mostra fotografica alla Galleria di Palazzo San Giorgio per sensibilizzare alla tematica dell’infanzia

È stata inaugurata presso la Galleria di Palazzo San Giorgio la mostra fotografica “Chiamatemi Marmellata” di Tanino Todaro; un percorso visivo che rimarrà aperto al pubblico fino al 19 dicembre.

L’esposizione raccoglie immagini realizzate dall’autore tra il Nepal degli anni Novanta, la Costa d’Avorio, il Libano e l’Amazzonia brasiliana; all’interno di progetti dedicati all’infanzia e sviluppati in collaborazione con realtà sociali e culturali locali.

Todaro, sensibilizzato alla tematica dell’infanzia come obiettore di coscienza della Caritas negli anni ‘80, racconta attraverso questa mostra un viaggio umano prima ancora che artistico.

Il titolo trae ispirazione da un episodio vissuto in una casa famiglia di Reggio Calabria; dove un bambino in difficoltà decise di ribattezzarlo “Marmellata”, riconoscendone la dolcezza e la capacità di ascolto. Un gesto semplice, ma destinato a segnare l’animo dell’autore e quindi il suo modo di fotografare.

“Chiamatemi Marmellata” intende offrire al pubblico uno sguardo sull’infanzia nel mondo, sulle sue fragilità e sulle sue possibilità;un invito inequivocabile a riflettere sul diritto universale dei bambini a crescere in un ambiente che li protegga, li educhi e li accompagni nello sviluppo.

La cittadinanza è invitata a visitare la mostra presso la Galleria di Palazzo San Giorgio fino al 19 dicembre, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.