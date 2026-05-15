Chianalea, il Comitato ringrazia la consigliera Carmen Santagati

Nota integrale

Il Comitato spontaneo sorto in questi giorni a Chianalea composto da cittadini, operatori commerciali, pescatori ed associazioni, desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla Consigliera di minoranza Carmen Santagati per la vicinanza, il supporto e l’impegno concretamente manifestati in questi giorni delicati per la comunità di Chianalea.

In un momento segnato da inevitabili disagi e difficoltà per residenti, commercianti, strutture alberghiere e pescfatori, abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo, l’attenzione verso le problematiche del territorio e la volontà di contribuire attivamente alla ricerca di soluzioni valide e sostenibili a tutela della cittadinanza e delle attività coinvolte.

La collaborazione istituzionale e il confronto costruttivo rappresentano elementi fondamentali per affrontare con responsabilità e spirito di comunità situazioni complesse come quella attuale. Nella fiducia che, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, possa essere disposta a breve una riapertura anche parziale della viabilità, al fine di alleviare i gravi disagi che da lunedì interesseranno cittadini e attività del borgo più bello d’Italia.

Il Comitato