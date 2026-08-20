Chiodi in strada a Bivongi, Falcomatà: «Piena solidarietà alla sindaca Zaffino e all’intera comunità. L’inciviltà non fermerà il riscatto della nostra terra»

«Un gesto gravissimo, vile e sconsiderato, che va stigmatizzato con assoluta fermezza».

È quanto dichiara il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, esprimendo la propria profonda solidarietà e vicinanza alla sindaca di Bivongi, Graziella Zaffino, all’Amministrazione comunale e all’intera cittadinanza colpita dal grave episodio di sabotaggio avvenuto in occasione del Mercato della Badia.

Il Consigliere regionale democrat ha rivolto personalmente la sua vicinanza alla sindaca del piccolo comune della Vallata dello Stilaro.

«Disseminare chiodi nell’asfalto lungo l’arteria di accesso al paese sottolinea Falcomatà non è soltanto un atto di inciviltà che ha provocato ingenti danni a molti automobilisti, ma un vero e proprio attentato alla sicurezza e all’incolumità delle persone.

Un’azione mirata a sabotare un momento fondamentale di festa, promozione e valorizzazione per Bivongi e per l’intera vallata dello Stilaro».

«A Grazia Zaffino, amministratrice determinata e appassionata, e a tutti i cittadini di Bivongi va il mio abbraccio più sincero. Chi immagina di intimidire una comunità operosa o di frenare il percorso di crescita di un territorio con metodi barbari ha sbagliato di grosso. La risposta della Calabria migliore è da sempre l’unità, la fermezza e il rifiuto netto di ogni forma di sopraffazione».

«Confidiamo pienamente nel lavoro rapido e rigoroso delle forze dell’ordine conclude il consigliere regionale – affinché i responsabili di questo atto indegno vengano individuati al più presto.

Le istituzioni sono e rimarranno sempre al fianco dei sindaci in prima linea e delle comunità che difendono la propria dignità e la voglia di futuro».