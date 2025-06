Chiusura anno scolastico, all’uscita da scuola marciapiedi, auto e attività commerciali imbrattati con uova e farina

“Uno spettacolo oggettivamente indecoroso, un comportamento fortemente irresponsabile ed irrispettoso del bene pubblico”.

E’ duro il commento dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria Filippo Burrone sui gravi episodi verificatisi quest’oggi all’uscita di alcune scuole della Città di Reggio Calabria, in occasione della chiusura dell’anno scolastico, con centinaia di studenti che hanno sporcato ed imbrattato strade, marciapiedi, attività commerciali ed auto in sosta.

“Comprendo la gioia per la fine dell’anno scolastico ha affermato Burrone ma questi ragazzi hanno dimostrato piena immaturità. Si può benissimo festeggiare o salutare i compagni anche in maniera goliardica, evitando di trasformare l’uscita dalle scuole in un campo di battaglia.

Diverse attività commerciali, autoveicoli, sono stati totalmente imbrattati, per strada sono state abbandonate centinaia di bottigliette e contenitori di plastica.

Gli operatori di Ecologia Oggi, che ringrazio di cuore per la loro attività, ci hanno impiegato diverse ore per riportare la situazione alla normalità, intervenendo sia a piazza Castello che in via Possidonea. E questo potrebbe comportare anche qualche ritardo, nelle zone del centro, nel servizio ordinario di raccolta.

Ciò che è avvenuto però non è ammissibile. Spero che i ragazzi si rendano conto del grave danno che hanno causato. E spero che le famiglie e la scuola abbiano la possibilità di sensibilizzarli e far comprendere realmente la gravità e l’assoluta irresponsabilità di questi gesti”.