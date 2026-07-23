Christian Marazziti e Julia Charlotte De Rossi conquistano l’Iconic Film Fest di San Nicola Arcella

di Nicoletta Toselli

SAN NICOLA ARCELLA – Una serata all’insegna del cinema, delle emozioni e dei sogni ha inaugurato l’Iconic Film Fest nello scenario del Belvedere di San Nicola Arcella, con vista sull’Arco Magno, l’Isola Dino e il Golfo di Policastro. Protagonisti assoluti dell’appuntamento sono stati il regista Christian Marazziti e l’attrice Julia Charlotte De Rossi, accolti dal calore del pubblico.

L’evento si è aperto a Palazzo dei Principi Lanza con i saluti istituzionali del vicesindaco Maria Teresa Carbone, che ha ribadito l’importanza di una manifestazione nata con questa amministrazione e destinata a valorizzare il territorio attraverso il linguaggio del cinema, e della presidente della Pro Loco Cristina Avallone, che ha sottolineato il valore di iniziative capaci di promuovere le bellezze di San Nicola Arcella. Il direttore artistico Steve Della Casa ha quindi illustrato il programma del festival, evidenziando il ruolo del cinema come patrimonio culturale capace di continuare a emozionare il pubblico.

Dopo l’esibizione del tenore calabrese Moreno Montalto, accompagnato al pianoforte sulle note di Nuovo Cinema Paradiso e Caruso, il palco è stato tutto per Christian Marazziti. Il regista, di origini calabresi, ha ripercorso il proprio cammino professionale con un messaggio che ha colpito profondamente i presenti.

«Vengo dal basso, ho fatto qualunque lavoro ma non ho mai smesso di credere nei miei sogni. Se puoi sognarlo, puoi farlo», ha raccontato, spiegando come il successo del film Prendiamoci una pausa rappresenti il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, determinazione e passione.

Accanto a lui, la protagonista del film Julia Charlotte De Rossi, elegante in un abito color vinaccia, ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità. Alla sua prima visita in Calabria, l’attrice ha espresso tutto il proprio entusiasmo per la scoperta del territorio e per l’esperienza vissuta sul set.

«Sono a bocca aperta. È la mia prima volta in Calabria e questo posto è meraviglioso. Lavorare con Christian è stato fantastico: riesce a mettere tutti a proprio agio ed è un vulcano di entusiasmo e positività», ha dichiarato.

Nel corso della serata, come da nota stampa, Christian Marazziti ha ricevuto il premio alla carriera, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, mentre Julia Charlotte De Rossi ha condiviso con il regista gli applausi del pubblico, confermando l’affiatamento artistico che ha contribuito al successo di Prendiamoci una pausa.

La piazza si è quindi trasformata in un grande cinema all’aperto con la proiezione di Prendiamoci una pausa, seguita da La gabbianella e il gatto, dando il via a un festival che continuerà con nuovi ospiti e proiezioni nel suggestivo scenario del Belvedere di San Nicola Arcella.