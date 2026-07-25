CICO Fest a Filadelfia: in apertura Piccola Orchestra Pasolini e Circ’Hulon 

Filadelfia (VV) 25 luglio 2026 – Un concerto-spettacolo dedicato a un grande intellettuale del Novecento, e uno spettacolo di circo-teatro che nasce dall’immaginario del Sud. Un grande inizio per la prima edizione di CICO – Festival di Circo Contemporaneo, sotto la direzione artistica di Andrea Naso di DRACMA, un appuntamento che dal 28 luglio all’1 agosto, trasformerà gli spazi urbani di Filadelfia in un luogo in cui il linguaggio del circo dialogherà con il teatro e la musica.

L’apertura del festival, per martedì 28 luglio, è affidata a due spettacoli che parlano due linguaggi differenti, confermando la volontà del festival di ospitare proposte artistiche di alta qualità in grado di accontentare un pubblico trasversale.

Alle 19.30, in Piazza Carmine, di scena “P.O.P. – Piccola Orchestra Pasolini”, con Giulio Belletti, Stefano Galassi, Marco Luciano, Giacomo Maccanti e Veronica Ragusa, per la regia e la drammaturgia di Marco Luciano. Le musiche originali sono di Veronica Ragusa, gli arrangiamenti di Stefano Galassi, il disegno luci di Franco Campioni. Lo spettacolo è una produzione CARPA, ARTI e Le Streghe del Palco.

P.O.P. – Piccola Orchestra Pasolini è un cabaret musicale dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, intellettuale rivoluzionario che ha attraversato il Novecento con la forza delle sue idee e della sua arte. Poeta, regista, drammaturgo e autore, Pasolini è stato capace di farsi comprendere sia dagli ambienti accademici che dal mondo contadino, attraversando barriere generazionali, politiche e temporali.

Per ricordare i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, POP – Piccola Orchestra Pasolini ha scelto di festeggiarne l’ardore, la passione, l’amore con un cabaret musicale, un concerto-spettacolo in cui si alternano momenti di sferzante forza poetica e ironiche premonizioni, stornelli dalle osterie romane, occhiali squadrati e mocassini neri. I testi e le composizioni sono liberamente ispirati ad alcune delle opere più significative di Pasolini: ”Comizi d’amore”, le canzoni scritte per Laura Betti e Gabriella Ferri e le poesie scritte durante tutto l’arco della sua vita. Acclamato nei principali festival europei, P.O.P. è stato ospitato negli ultimi anni in Polonia, Danimarca, Svezia, Ungheria, e Grecia.

La serata proseguirà alle 22.00, in Piazza Serrao, con “Strampalati”, della compagnia italo-francese Circ’Hulon, ideato e interpretato da Lucia Pennini, Antoine Hulon e Florian Demonsant.

Strampalati è uno spettacolo che nasce dall’immaginario del Sud, in cui ad essere protagonisti sono il circo, il teatro e la musica, elementi attraverso i quali la compagnia costruisce un racconto poetico in cui tradizioni, emigrazione, e superstizione, convivono e si intrecciano in un costante dualismo tra dramma e commedia, gravità e leggerezza, morte e vita.

Prende forma così con Circ’Hulon, un’Italia di altri tempi, che cerca di restituire qualcosa della nostra terra, dove la compagnia ritrova orgoglio e tenacia. Uno spettacolo che offre una chiave di lettura per riuscire a comprendere i Sud di tutti, poiché ognuno si trova a Sud di qualcos’altro.

Partendo da questo doppio appuntamento, CICO ridisegna un luogo di incontro, trasformando le piazze di Filadelfia in spazi di condivisione della cultura, e avvicinando le persone al circo contemporaneo attraverso spettacoli che parlano a pubblici differenti.

CICO Festival è organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia (VV) con cui Dracma dal 2025 ha un’intesa di collaborazione per la stagione teatrale e l’ospitalità delle residenze artistiche per il Centro di Residenza C.Re.A. Calabria.

Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.