Cinema e valorizzazione del territorio, presentata a Cosenza la 6° edizione di “Iconic Film Fest”

È stata presentata nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza la conferenza stampa di presentazione di Iconic Film Fest.

L’atteso festival cinematografico si prepara a fare ritorno a San Nicola Arcella dal 22 al 25 luglio.

Prodotta da Clement Film House con la direzione organizzativa di Giada Falcone, la kermesse, giunta alla sua sesta edizione, si avvale anche quest’anno della prestigiosa direzione artistica del critico Steve Della Casa.

«Torno con immensa gioia ha dichiarato il direttore artistico Steve Della Casa perché già lo scorso anno ero rimasto profondamente affascinato dalle bellezze di questo borgo.

È sempre stimolante dirigere eventi capaci di favorire l’incontro: la parte più bella della scorsa edizione è stata proprio vedere le persone avvicinarsi spontaneamente ad attori e maestranze. Abbattere schemi e schermi è, ogni volta, una grande emozione».

A delineare il fitto programma della quattro giorni tirrenica è stata la direttrice organizzativa Giada Falcone, la quale ha sottolineato come la manifestazione non si riduca a una semplice successione di proiezioni.

Il festival proporrà infatti workshop e talk ravvicinati con i protagonisti del comparto audiovisivo.

L’apertura ufficiale si terrà nello scenario di Palazzo Principe Lanza, per poi snodarsi attraverso una serie di attività culturali fino alla serata di gala conclusiva.

Ospite d’onore della finale sarà Ornella Muti che riceverà il prestigioso premio alla carriera. Tutte le opere artistiche consegnate ai vincitori sono state realizzate per l’occasione dal maestro orafo Gerardo Sacco.

La longevità del progetto è motivo di orgoglio per il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo:

«La sesta edizione rappresenta una solida conferma e, al contempo, un’opportunità straordinaria per far scoprire e riscoprire la nostra comunità.

Tra l’altro ha ricordato il primo cittadino San Nicola Arcella ha da poco ricevuto il riconoscimento ufficiale come uno dei Borghi più belli d’Italia».

Sul valore strategico del settore si è espresso anche Pierluigi Sposato, regista e CEO di Big Digital Eye: «Cinema e audiovisivo sono ormai strumenti fondamentali per lo sviluppo economico, turistico e culturale.

Il festival centra questo obiettivo grazie alla sinergia con Comune, Pro Loco e associazioni, ma soprattutto attraverso workshop formativi e la collaborazione con i brand regionali che scelgono di investire come sponsor in un evento che ormai ha un’eco nazionale.

Quest’anno, inoltre, avremo la chicca di proiettare pellicole arrivate fino agli Oscar».

Un plauso all’iniziativa è arrivato anche dai vertici dell’Ente Provincia. Il Presidente Biagio Faragalli ha evidenziato la portata strategica del festival: «L’Iconic Film Fest è un’opportunità territoriale cruciale non solo per il comune ospitante, ma per l’intera Riviera dei Cedri.

In quei giorni, l’evento si trasforma in una vera e propria calamita capace di unire l’alta caratura culturale alla valorizzazione turistica».

A fargli eco, il consigliere provinciale Giuseppe Ciacco, che ha concluso: «Queste manifestazioni testimoniano il grande fermento che anima il nostro territorio.

San Nicola Arcella è una delle perle del Tirreno e possiede una naturale capacità di raccontare bellezza. Gli eventi incentrati sulla cultura attraggono flussi turistici virtuosi che non possono che far bene alla nostra economia».

Progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2026.

L’evento è realizzato grazie ai partner Clement Film House, Comune e Pro Loco di San Nicola Arcella, Arco Magno San Nicola Arcella, Unibull, Gerardo Sacco, Scintille, Moema Academy, Big Digital Eye.