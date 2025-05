Cinquefrondi, al via i lavori per la Casa della Comunità: un nuovo presidio di salute e sostenibilità

Il 23 maggio 2025 hanno preso ufficialmente il via i lavori per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Cinquefrondi, che sorgerà nei locali dell’ex Tribunale in via Roma 29/b. Alla cerimonia di consegna erano presenti rappresentanti dell’ASP di Reggio Calabria, del Comune, dell’impresa esecutrice e dei tecnici incaricati.

A rappresentare la Direzione Generale dell’ASP, assente per sopraggiunti impegni istituzionali la dott.ssa Lucia Di Furia, era presente il Direttore di Distretto, dott. Salvatore Barillaro, affiancato dal RUP ing. Mario Montarello e dal geologo Filippo Ferraro.

Per il Comune di Cinquefrondi erano presenti il sindaco Michele Conia, gli assessori Giada Porretta e Maria Annunziata D’Agostino, il presidente del Consiglio Comunale Fausto Cordiano e il consigliere Giuseppe Luciano.

Il progetto, firmato dalla direttrice dei lavori e progettista arch. Luisa Fontana, con il coordinamento alla sicurezza dell’arch. Sergio Cimbalo, sarà realizzato dal Consorzio Stabile Sinergica, rappresentato dall’arch. Giovanni Trapani.

L’intervento interesserà i 650 mq del piano terra dell’edificio, che sarà interamente ristrutturato per ospitare i nuovi servizi della Casa della Comunità. Saranno inoltre installati due ascensori a servizio dell’intera struttura. Particolare attenzione è riservata alla sostenibilità: la facciata sarà dotata di un innovativo sistema di frangisole integrato con pannelli fotovoltaici, per un edificio energeticamente efficiente e moderno.

Il valore complessivo dell’opera ammonta a circa 2 milioni di euro e la fine dei lavori è prevista per marzo 2026.

La Casa della Comunità di Cinquefrondi rientra nella Missione 6 – Salute del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e rappresenta un presidio sanitario e sociale di prossimità, pensato per offrire cure integrate, servizi territoriali e risposte concrete ai bisogni della popolazione.

“Una grande opportunità per Cinquefrondi e per tutto il territorio – ha dichiarato il sindaco Michele Conia –. Non solo un’infrastruttura, ma un simbolo di vicinanza dello Stato ai cittadini, soprattutto nelle aree interne.”