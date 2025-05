Cinquefrondi continua a risplendere, nuovi interventi per l’efficientamento dell’illuminazione pubblica

Il Comune di Cinquefrondi compie un ulteriore e significativo passo avanti nel processo di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica.

Recentemente, infatti, il Comune ha ottenuto, insieme al Comune di Molochio, un importante finanziamento destinato proprio al potenziamento e alla riqualificazione dell’illuminazione urbana.

L’intervento interesserà le seguenti vie: Cavour, Padre Idà, Bivieri, Piersanti Mattarella, Aldo Moro, Papa Luciani, Enrico de Nicola, Contrada Alterusi, Corso Garibaldi (campo sportivo), Giuseppe Saragat, Bernardino Telesio, Enrico Berlinguer, Paolo VI, Sergio Ramelli, Roma, Filippo Turati, Gioaccchino da Fiore, Stazione, Moricca, San Lorenzo, Argentina, Australia, Piazzale Macello, Anna Frank, Canada, Macello, Stati Uniti, Veneto, Aracri, Raffaello, Florimo, Giotto, Ligabue, Tiziano, Margherita Hack, Mattia Preti, Boccioni, Rita Levi Montalcino, Domenico Pepè, Cimarosa, Stefano Cucchi, Michelangelo Buonarroti, Manfroce, Nilde Jotti (cimbaledo), Francesco Cilea, Gioacchino Rossini, Donizetti, Bellini, Francesco Pepè.

Questo cospicuo contributo economico consentirà la sostituzione di circa 500 vecchie lampade ad alto consumo energetico con moderni corpi illuminanti a LED di ultima generazione.

Si tratta di un intervento che non solo migliorerà in maniera significativa la qualità dell’illuminazione cittadina, ma garantirà anche una notevole riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale, in linea con le politiche di sostenibilità promosse dall’Amministrazione comunale.

Oltre alla sostituzione delle lampade obsolete, è previsto anche l’adeguamento e la sostituzione di numerosi pali della luce ormai deteriorati, nonché l’installazione di nuovi corpi illuminanti nei punti ancora sprovvisti di copertura.

Tra gli interventi più innovativi, si segnala l’installazione di suggestivi fasci di luce a intermittenza davanti alla Mediateca comunale, che contribuiranno a valorizzare ulteriormente uno dei luoghi simbolo della cultura locale.

Proprio in corrispondenza della Mediateca, inoltre, sarà realizzato un attraversamento pedonale intelligente, progettato per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare nelle ore serali e notturne.

Questo nuovo progetto rappresenta l’ennesima tappa di un percorso avviato circa dieci anni fa, durante i quali l’Amministrazione ha lavorato con determinazione per portare a termine, quasi completamente, la copertura dell’intera rete di pubblica illuminazione del territorio comunale.

Un percorso che ha sempre posto al centro l’efficientamento energetico, la qualità dei servizi e la sicurezza dei cittadini.

Cinquefrondi, dunque, non solo continua a illuminarsi, ma lo fa con uno sguardo rivolto al futuro, alla sostenibilità e all’innovazione.