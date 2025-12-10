Cinquefrondi: grandi eventi dall’8 Dicembre al 6 Gennaio ed il concertone di Daniele Silvestri

Cinquefrondi è pronta a vestirsi di luci, colori ed emozioni per un programma natalizio memorabile ed irreperibile.

Il clima natalizio ha già avvolto l’intera comunità fin dal giorno 8 Dicembre, data in cui si è inaugurato il suggestivo Villaggio di Natale, una giornata senza precedenti e carica di emozioni che ha visto la presenza non solo dei nostri concittadini ma anche di cittadini provenienti da tutta la Piana.

Tra luci scintillanti, profumi di festa e un’atmosfera fiabesca, il Villaggio ha dato ufficialmente il via a un mese di festa, con iniziative pensate per grandi e piccini.

Un cartellone straordinario, frutto della sinergia tra Amministrazione Comunale, Associazioni del territorio e Città Metropolitana, capace di trasformare ogni giornata in un’occasione speciale.

I bambini saranno i protagonisti: ad attenderli ci saranno spettacoli dedicati a loro, giochi, attività creative e l’immancabile trenino natalizio con tanti momenti ricchi di magia. Il cuore pulsante del cartellone sarà la musica, che quest’anno raggiunge livelli davvero straordinari.

29 dicembre – Concerto di Daniele Silvestri

Una data da segnare in rosso sul calendario. Il grande Daniele Silvestri, tra i più raffinati e apprezzati musicisti italiani, illuminerà la nostra città con un concerto unico, ricco di poesia, energia e talento. Un evento imperdibile, destinato a diventare uno dei momenti più importanti di tutto il periodo natalizio.

30 dicembre – Concerto di “Marvin & Prezioso”

La festa continua con una serata ad altissima carica musicale: Marvin & Prezioso, icone della dance italiana, faranno ballare la piazza con i loro successi intramontabili. Un’esplosione di ritmo ed entusiasmo per salutare l’anno in arrivo nel migliore dei modi. Entrambi gli eventi si svolgeranno in Piazza della Repubblica con ingresso gratuito.

Per tutte le festività la città si trasformerà in un palcoscenico diffuso di allegria, cultura, musica e tradizione.

Un invito aperto a tutti i cittadini e ai visitatori dei territori limitrofi a partecipare, condividere e vivere insieme la magia del Natale