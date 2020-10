Cinquefrondi: il sindaco Michele Conia coinvolge nell’espletamento del mandato anche assessori e consiglieri

Condividi

Il Sindaco Michele Conia, riconfermato nella sua carica con le elezioni dello scorso 20-21 settembre 2020, dopo avere nominato la Giunta Comunale per il mandato amministrativo 2020 – 2025, ha ritenuto dover coinvolgere nell’espletamento del mandato politico non solo gli Assessori ma anche i Consiglieri per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata.

Il Sindaco ha, pertanto, conferito ad alcuni Consiglieri delega per la cura di specifici settori in modo da dare maggiore impulso all’attività degli uffici e garantire, inoltre, un maggiore celerità alle istanze dei cittadini:

Consigliera Comunale Francesca Ieraci, delega: “Turismo, Marketing Territoriale, Fondi comunitari ed Europei, Valorizzazione centro Storico, Formazione professionale”;

Consigliere Comunale Salvatore Colloridi: “Cultura, Arte, Creatività, Innovazione, Patrimonio storico ed Archeologico”;

Consigliere Comunale Giuseppe Albanese: “Sport salute, Benessere, Tempo libero, Abbattimento Barriere Architettoniche, Qualità della Vita”.

I candidati non eletti hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare con il Sindaco e gli Assessori nelle seguenti deleghe:

Spanò Antonella: “Politiche infanzia, Diritti dei bambini, Pubblica Istruzione, Associazionismo, Volontariato, Diritto allo studio, Partecipazione, Pari opportunità”;

Viscomi Giuseppe: “Sport, Salute, Istruzione, Benessere, Diritto allo studio, Solidarietà Sociale, Cultura, Turismo, Qualità della vita”;

Luciano Giuseppe: “Abbattimento barriere architettoniche, Verde pubblico, Sport, Benessere, Salute, Volontariato, Manutenzione ordinaria, Parco mezzi”;

Gallo Antonio: “Commercio, Attività Produttive, Artigianato, Tutela consumatori, Energie rinnovabili, Suap”.

Il Sindaco Conia: “Siamo un Progetto ed una Squadra” e la disponibilità rappresentata da tutti i candidati di “Rinascita” a lavorare per il bene del Comune ne è la dimostrazione.