Cinquefrondi Summer Fest 2026, tutto pronto per le tre serate finali

Dopo un’estate ricca di appuntamenti culturali, musicali, artistici e di intrattenimento che hanno animato la comunità, il Comune di Cinquefrondi si prepara a chiudere in grande stile l’edizione 2026 del Cinquefrondi Summer Fest, con tre serate, dal 24 al 26 agosto, dedicate alla musica, alla cultura e alla partecipazione, nella cornice di Piazza della Repubblica.

Tre appuntamenti accomunati dalla volontà di offrire al pubblico un programma di qualità, capace di coniugare grandi protagonisti della musica italiana, valorizzazione del territorio.

Un percorso che vedrà protagonista, nelle prime due serate, l’VIII edizione del Derive Festival – Musica Divergente e Trekking Urbano, prima della grande serata conclusiva affidata a due protagonisti storici della scena hip hop italiana.

Il 24 agosto e il 25 agosto prenderà il via l’ottava edizione del Derive Festival, il progetto culturale itinerante nato nel 2018 e dedicato alla musica divergente e al trekking urbano, che negli anni ha attraversato il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, creando un originale intreccio tra musica dal vivo, scoperta dei luoghi e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Ad aprire la prima serata del festival sarà l’atteso concerto dei Nobraino, una delle band più rappresentative e originali della scena indipendente italiana.

La formazione, guidata dal carismatico frontman Lorenzo Kruger, è tornata protagonista sui palchi italiani con una nuova stagione di concerti che sta riportando al centro della scena la sua cifra musicale e la sua forte identità artistica. Una serata all’insegna dell’energia, dell’ironia e di una musica capace di sfuggire alle definizioni e ai circuiti più convenzionali.

Martedì 25 agosto sarà ancora il Derive Festival a caratterizzare la serata, con il concerto di Mario Venuti e Tony Canto. Due interpreti di grande sensibilità artistica daranno vita a un incontro musicale tra cantautorato, ricerca e contaminazioni, proponendo un concerto capace di alternare eleganza, intensità e sperimentazione.

Mario Venuti, tra le voci più raffinate del panorama musicale italiano, e Tony Canto porteranno sul palco un dialogo artistico costruito sulle rispettive esperienze e composizioni, in una serata pensata per unire qualità musicale ed emozione.

Il 26 agosto sarà invece la grande serata conclusiva del Cinquefrondi Summer Fest 2026, con protagonisti DJ Jad e Wlady, due nomi legati alla storia della musica urban e hip hop italiana e all’esperienza degli Articolo 31.

Una serata che attraverserà generazioni e sonorità, portando sul palco l’energia e il repertorio di due artisti che hanno contribuito in maniera significativa alla diffusione della cultura hip hop nel nostro Paese.

Un appuntamento pensato per chiudere la stagione estiva con una grande festa, coinvolgendo il pubblico in una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza della Repubblica.

Con queste ultime tre serate, il Cinquefrondi Summer Fest conferma la propria vocazione a essere non soltanto una rassegna di spettacoli, ma un vero momento di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Un programma capace di mettere insieme artisti affermati, progetti culturali e nuove esperienze, trasformando Cinquefrondi in un punto di riferimento dell’estate calabrese e offrendo alla comunità e ai visitatori tre serate di musica, cultura e condivisione.