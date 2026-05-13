Cinzano torna al Giro d’Italia: il grande ritorno di un’icona italiana nella Corsa Rosa

Ci sono marchi che, attraversando il tempo, accompagnano epoche, passioni e momenti capaci di unire intere generazioni. Cinzano è uno di questi.

Nato a Torino nel 1757, il brand è da oltre due secoli uno dei simboli più riconosciuti al mondo nel settore del vermouth e degli spumanti, ambasciatore dello stile italiano, della convivialità e dell’aperitivo italiano nel mondo.

Per Cinzano, il ritorno al Giro rappresenta l’espressione autentica di una tradizione storica che, nel corso del Novecento, ha visto il marchio protagonista accanto ad alcune delle discipline sportive più seguite e popolari al mondo: dal motorsport al rally, dalla MotoGP al basket internazionale, fino al ciclismo.

Già negli anni Trenta, infatti, Cinzano legava il proprio nome al ciclismo e al Giro d’Italia attraverso campagne pubblicitarie entrate nell’immaginario collettivo, realizzate proprio in occasione della Corsa Rosa.

“Cinzano è un marchio che fa parte della storia italiana e il Giro d’Italia rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità e della tradizione del nostro Paese.

Riportare Cinzano accanto al grande ciclismo significa valorizzare un patrimonio costruito in oltre due secoli di storia, rilanciandolo con uno sguardo contemporaneo e internazionale, ma sempre nel pieno rispetto della sua identità originaria”, sottolinea Nuccio Caffo, amministratore delegato della Francesco Cinzano & C.ia.

Il grande ritorno di Cinzano è un progetto di partnership costruito per accompagnare la corsa lungo tutte le tappe, dentro e fuori il percorso gara.

Dalla visibilità digitale con oltre un milione di visualizzazioni previste e una presenza sui canali ufficiali del Giro alle uscite stampa e ai social, il brand torinese porterà alla riscoperta della propria identità attraverso attività sul territorio come le cocktail experience nelle hospitality lounge di Milano e Roma e una presenza fortemente riconoscibile lungo il tracciato.

Per l’occasione è nato “Giro Rosé”, l’esclusivo signature cocktail ispirato al fascino e all’energia della Corsa Rosa. Richiamando i colori simbolo del Giro e l’eleganza dell’aperitivo italiano, interpreta in chiave contemporanea lo spirito della manifestazione attraverso un’esperienza di gusto fresca, distintiva e fortemente identitaria.

Il cocktail è realizzato con Amaro del Capo Red Hot Edition, Cinzano Vermouth Bianco, Spumante Cinzano Asti Rosé e top di soda.

La partnership con il Giro d’Italia rappresenta anche una delle prime grandi espressioni della nuova fase del marchio avviata da Gruppo Caffo 1915, che nel 2025 ha acquisito Cinzano con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare a livello internazionale uno dei nomi storici più prestigiosi del Made in Italy, nel pieno rispetto delle sue radici piemontesi e della sua identità originaria.

Una visione che trova nella Corsa Rosa la sua espressione più naturale. Perché il Giro è una grande competizione sportiva, ma è anche un viaggio dentro l’Italia autentica, tra territori, persone, tradizioni e fatica.

È la capacità di affrontare ogni salita con tenacia, chilometro dopo chilometro, guadagnando ogni metro con determinazione e forza. Gli stessi valori che accompagnano Cinzano da ben 269 anni.

Protagonista di questa nuova presenza sarà il Vermouth Cinzano, sintesi perfetta dell’eredità storica del marchio e della sua vocazione internazionale. Un prodotto che racconta eleganza, prestigio e autenticità piemontese, diventando simbolo di una tradizione capace di attraversare le epoche mantenendo intatta la propria identità.

Da una parte il Giro più bello d’Italia, con i suoi chilometri di passione, fatica e meraviglia.

Dall’altra Cinzano, marchio storico che dal 1757 accompagna la convivialità italiana nel mondo e che oggi, insieme al Gruppo Caffo 1915, torna a correre sulle strade della storia.