Circolazione intensa nel weekend, sulla rete Anas monitoraggio costante per garantire sicurezza a milioni di utenti

Il grande esodo estivo è entrato nel vivo. Nel weekend che precede Ferragosto oltre 22 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale di Anas, confermando l’elevata mobilità verso le principali località turistiche del Paese.

Nonostante gli intensi volumi di traffico, la circolazione si è svolta senza particolari disagi grazie al monitoraggio continuo della rete e al presidio operativo assicurato da Anas lungo le principali direttrici di spostamento.

Nell’intero fine settimana sono stati registrati complessivamente 22.492.917 transiti di veicoli, con una variazione del -1,27% rispetto al traffico dello scorso fine settimana e del -1,5% rispetto a quello registrato lo scorso anno.

I principali aumenti dei volumi di traffico si rilevano invece sulla rete del Sud (+1,6%), incrementi medi del +1,2% sulle infrastrutture nelle zone rurali e del +0,3% sulle infrastrutture a servizio delle zone di mare.

Nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto, fino alle ore 12:00, sono stati registrati incrementi significativi sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” presso Battipaglia, Rivello, Campagna e altre località dell’A2, sulla strada statale SS106 “Jonica” presso Castellaneta e sul RA13 presso Duino Aurisina-Devin Nabrežina (Friuli-Venezia Giulia).

“Sulla nostra rete abbiamo assicurato un monitoraggio costante per garantire la sicurezza degli spostamenti di milioni di utenti durante uno dei fine settimana più impegnativi dell’estate, caratterizzato dal secondo bollino nero della stagione”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.

“Il presidio del territorio, l’attività delle sale operative e l’impegno del personale Anas hanno consentito di gestire efficacemente i flussi di traffico e di fornire assistenza agli utenti lungo l’intera rete.

Ringrazio le Forze dell’Ordine, gli enti territoriali e tutti gli operatori coinvolti per la collaborazione assicurata in questi giorni particolarmente intensi”.

Nel dettaglio i volumi di traffico registrati sulle principali arterie della rete Anas interessate dall’esodo estivo:

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”: 281.467 presso Pontecagnano Faiano, 234.887 presso Salerno (al km 11,594), 211.444 presso Battipaglia, 201.795 presso Salerno (km 6,963), 127.376 presso Campagna, 123.232 presso Casalbuono, 101.359 presso Falerna, 97.253 presso Dipignano, 101.196 presso Rivello, 94.038 presso Francavilla Angitola, 87.770 presso Martirano, 81.378 presso Villa San Giovanni, 82.361 presso Palmi.

In Sicilia, sulla A19dir sono stati 193.356 presso Palermo e sulla A19 “Palermo-Catania” sono stati 118.799 presso Altavilla Milicia, 40.168 presso Alimena, 32.600 presso Caltavuturo, 33.005 presso Resuttano e 10.031 presso Enna.

Nel Lazio, sulla A90 “Grande Raccordo Anulare” sono stati 312.433 presso Laurentina-Eur, 261.066 presso Pisana- Aurelia, 243.636 presso Cassia Tomba di Nerone – Cassia Veientana Sant. Andrea, 250.405 presso Tiburtina – Nomentana, 237.965 presso Prenestina – A24, 231.642 presso Pisana-A91, 208.922 presso Trionfale-Casal del marmo e 188.426 presso Appia-Tuscolana Anagnina.

In Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” sono stati 83.434 presso Castellaneta, 73.346 presso Reggio di Calabria, 39.687 presso Portigliola, 38.360 presso Simeri Crichi.

Sulla SS107 “Silana Crotonese” sono stati 57.732 presso Rende.

Sulla RA4 sono stati 99.530 presso Reggio di Calabria.

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” sono stati 86.119 85.451 presso Capaccio Paestum.

Lungo la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” sono stati 167.280 presso Monza e sulla SS336 “dell’Aeroporto della Malpensa” sono stati 135.632 presso Gallarate.

Sulla SS148 “Pontina” sono stati 151.467 presso Roma e sulla SS2bis sono stati 110.856 presso Roma; sulla SS7 “Via Appia” sono stati 117.459 presso Ciampino; sulla SS16 “Adriatica” sono stati 313.684 presso Bari.

Sulla RA6 “Perugia-Bettolle” sono stati 78.418 presso Corciano; sulla RA12 “Chieti-Pescara” sono stati 142.718 presso San Giovanni Teatino; la SS162NC “Asse Mediano” sono stati 168.009 presso Giugliano in Campania; sulla SS7quater sono stati 119.850 presso Giugliano in Campania; sulla SS7bis sono stati 95.942 presso Caivano; sulla SS101 “Salentina di Gallipoli” sono stati 140.835 presso Lequile; sulla SS694 “Tangenziale Ovest di Lecce” sono stati 150.065 presso Lecce; sulla SS613 “Brindisi-Lecce” sono stati 69.403 presso Squinzano; sulla RA15 “Tangenziale di Catania” sono stati 188.576 presso Misterbianco.

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo) e su quello di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345). Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.

Consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze:

Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo.

Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua.

Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi.

Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida.

Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza).

Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza.

In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie.

Non distrarsi mai alla guida – Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

Un viaggio informato

Per un viaggio informato le notizie su esodo estivo e viabilità sono disponibili ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account X @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2026.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

-VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo https://www.stradeanas.it/it/vai-traffico-in-tempo-reale;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri; con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).

Anas ricorda le campagne di prevenzione per la sicurezza stradale “Quando guidi, Guida e Basta”, per il rischio incendi “La strada non è un posacenere”.