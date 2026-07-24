Cirò Estate 2026, dopo la giornata del calendario e il Merano Winefestival continua la promozione del territorio

Dopo il successo del Merano WineFestival Calabria che per il secondo anno consecutivo è ritornato in città, dopo il Concours Mondial de Bruxelles e dopo la XIV Giornata Regionale del Calendario celebrata quest’anno anche nella Cittadella regionale, la promozione della città di Lilio e del Vino continua, coerentemente, dentro il borgo e tra le sue piazze.

L’Estate 2026 porta nel centro storico un calendario di appuntamenti culturali e di intrattenimento destinato a consolidarne il posizionamento come destinazione identitaria.

È quanto fa sapere il sindaco Mario Sculco, presentando la prima parte della programmazione estiva promossa dall’Amministrazione comunale. Un cartellone costruito attraverso un lavoro condiviso, nonostante un budget limitato, e orientato a garantire qualità, partecipazione e pluralità dell’offerta.

Il Primo cittadino ringrazia l’intera Amministrazione comunale per l’impegno profuso e il dirigente dell’Ufficio di Ragioneria per il contributo assicurato nella definizione e nella sostenibilità del programma.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 24 luglio, alle ore 21, in Piazza Pugliese, con lo Spettacolo di Danza curato dall’ASD Ypsicron di Francesca Lettieri. Una serata dedicata al movimento, alla creatività e al talento, che aprirà ufficialmente il calendario degli eventi estivi nel borgo.

Lunedì 27 luglio, alle ore 21.30, Piazza della Legalità ospiterà, invece, l’apertura della Rassegna Teatrale Premio Calenda.

A inaugurare il percorso sarà la Compagnia dei Mastroni con Il padre della sposa, primo appuntamento di una proposta che restituisce centralità al teatro e alla fruizione culturale degli spazi pubblici.

Martedì 28 luglio, alle ore 22, poi, sarà il Terrazzo del Museo a fare da cornice alla presentazione del libro La Cirò di Lilio di Gianluca Facente.

Un incontro che riporta al centro la figura di Luigi Lilio, scientificamente riconosciuto come il calabrese di Cirò che ha dato alla Storia il Calendario del mondo e per questo censito nella mappatura ufficiale dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria.

Mercoledì 29 luglio, alle ore 22, la Compagnia Teatrale Apollo Aleo presenterà in Piazza della Legalità Signori si nasce? Elogio alla finzione. Un nuovo momento dedicato alla scena e alla capacità del teatro di trasformare le piazze in luoghi di incontro, riflessione e partecipazione.

Giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, Piazza Mavilia sarà dedicata ai più piccoli con giochi e animazione a cura di EvenTur. Una serata pensata per le famiglie e per restituire ai bambini uno spazio centrale nella vita estiva della comunità.

La programmazione accompagnerà inoltre Cirò verso la prima settimana di agosto quando sarà celebrata la Festa patronale di San Nicodemo, uno dei momenti più sentiti dell’anno.

In quella occasione il borgo rinnoverà il legame con Mammola, Comune gemellato nel nome del Santo, accogliendo la comunità reggina dentro un percorso di fede, appartenenza e fraternità che unisce i due territori.

Questo calendario conclude Sculco nasce dalla volontà di offrire occasioni di incontro a tutti i target, dai giovani alle famiglie. È un programma sostenibile ma ambizioso, che mette insieme associazioni, artisti, scuole, cittadini e luoghi simbolo del paese, trasformando ancora una volta il borgo in uno spazio vivo, aperto e condiviso.