Cirò Marina accende l’estate con il Cirò Food Fest: il 29 luglio il Borgo Marinaro diventa il palcoscenico delle eccellenze calabresi

Grandi chef, vini d’eccellenza, ristoratori del territorio e il travolgente sound dei Mascarimirì per una serata che celebra la Calabria attraverso gusto, cultura e musica

Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì 29 luglio, il suggestivo borgo di Cirò Marina ospiterà il Cirò Food Fest, un evento che punta a trasformare uno dei luoghi più affascinanti della costa ionica in un grande percorso esperienziale dedicato all’enogastronomia, alla cultura e all’identità del territorio.

Non sarà una semplice manifestazione gastronomica, ma un viaggio tra sapori autentici, tradizione e innovazione, dove il mare, il vino e la cucina racconteranno la storia di una terra che da secoli rappresenta una delle capitali dell’enogastronomia calabrese.

Protagonisti della serata tra le strade del borgo marinaro affacciato sullo Ionio saranno cinque chef che, attraverso la loro creatività e il loro legame con il territorio, interpreteranno le eccellenze locali con piatti pensati appositamente per il pubblico del festival: Salvatore Murano, di Max Trattoria; Giorgio Scilanga, di Lagust; Giuseppe Pucci, di Casalura; Andrea Librandi, di Frena; Silvestro Poerio, di Borgo Saverona.

Accanto a loro saranno protagonisti anche i ristoratori e le attività già presenti nel Borgo Marinaro, che con la loro presenza quotidiana contribuiscono a rendere questo luogo uno dei simboli dell’accoglienza e dell’offerta gastronomica di Cirò Marina.

Grande spazio sarà dedicato anche al vino, autentico ambasciatore del territorio, grazie alla partecipazione del Consorzio di Tutela dei Vini DOC Cirò e Melissa, che accompagnerà il pubblico in un percorso di degustazione dedicato a una delle produzioni vitivinicole più prestigiose della Calabria.

A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà la musica dei Mascarimirì, storico gruppo salentino che da anni inaugura il celebre Concertone della Notte della Taranta e che porterà a Cirò Marina tutta l’energia della musica popolare del Sud Italia, trasformando la nota località turistica in una grande festa sul mare.

Per l’occasione, il Borgo Marinaro ospiterà anche “La Via della Storia”, percorsi espositivi pensati per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’anima più autentica di Cirò Marina.

Lungo le caratteristiche vie del borgo sarà possibile ammirare un’esposizione fotografica e artistica dedicata al patrimonio storico, paesaggistico e culturale della città: immagini d’epoca, installazioni, opere artistiche e allestimenti racconteranno le radici della comunità, le tradizioni marinare e contadine, la cultura del vino, il legame con il mare e le testimonianze che hanno contribuito a costruire l’identità del territorio.

Un itinerario emozionale che affiancherà l’esperienza gastronomica, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere non solo i sapori di Cirò Marina, ma anche la sua storia, il suo patrimonio culturale e le sue eccellenze artistiche, trasformando il Borgo Marinaro in un museo diffuso a cielo aperto.

Il Cirò Food Fest non è solo un evento enogastronomico, ma una manifestazione che racconta Cirò Marina attraverso gusto, arte, storia, musica e cultura, rendendo l’esperienza completa e attrattiva anche per un pubblico interessato al turismo culturale.

“Vogliamo che chi arriverà a Cirò Marina il 29 luglio non partecipi semplicemente a un evento, ma viva un’esperienza capace di raccontare la nostra identità attraverso ciò che sappiamo fare meglio: accogliere, cucinare e condividere”, sottolinea l’Amministrazione comunale guidata da Mariagrazia Panebianco.

Il Cirò Food Fest si propone così come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese, invitando cittadini, turisti e appassionati di enogastronomia a vivere una serata che celebra il meglio della Calabria, in uno scenario unico affacciato sul Mar Ionio.