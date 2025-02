Ciro Niglio promosso generale di brigata: un nuovo traguardo per l’ufficiale dei carabinieri con forte legame con la Calabria

Ciro Niglio, Ufficiale dei Carabinieri cinquantunenne originario di Napoli, è stato recentemente promosso Generale di Brigata in prima valutazione, un riconoscimento che premia la sua lunga e diversificata carriera nell’Arma. Con una vasta esperienza operativa sia in Italia che all’estero, il Generale Niglio presta attualmente servizio a Milano, dove ricopre il ruolo di Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale “Pastrengo”, sotto la direzione del Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta.

Con una carriera che lo ha visto operare in numerosi contesti, il Generale Niglio ha sempre mantenuto un legame particolare con la Calabria, una regione che ha avuto un ruolo centrale nella sua carriera. Tra il 2006 e il 2011, infatti, ha comandato la Compagnia di Locri da Maggiore, affrontando numerose sfide, tra cui l’emergenza derivante dall’omicidio Fortugno e la complessa faida di San Luca, che sfociò nella strage di Duisburg. La sua operatività è stata determinante anche in importanti operazioni come “Sharks”, che ha colpito l’usura, e l’operazione internazionale “Crimine-Infinito”, che ha portato alla disarticolazione di potenti clan criminali tra Calabria, Lombardia e l’estero. Il profondo legame del Generale Niglio con la città di Locri è stato ufficialmente riconosciuto con la nomina a cittadino onorario, un gesto che testimonia il suo impegno costante e la sua vicinanza alla comunità locale. Nonostante il suo attuale incarico lontano dalla regione, il Generale continua a seguire con passione le vicende della Calabria, sempre al fianco dei calabresi onesti.

Con la sua promozione, il Generale Ciro Niglio prosegue un percorso di successi sia professionali che umani, incarnando pienamente i valori e l’impegno che da sempre caratterizzano l’Arma dei Carabinieri.